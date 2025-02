To on wystąpi w przerwie Super Bowl. Kim jest Kendrick Lamar?

Kendrick Lamar gwiazdą Halftime Show. Kim jest rewelacja tegorocznych Grammy's?

Kendrick Lamar od wielu już lat pozostaje jednym z najpopularniejszych postaci ze świata rapu. 37-latek ma za sobą wielki triumf na rozdaniu nagród Grammy , z którego wyszedł z aż pięcioma statuetkami. Jego utwór "Not Like Us" stał się najbardziej utytułowaną piosenką w historii Recording Academy . Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak trudną przeszłość ma za sobą tegoroczna gwiazda Halftime Show.

Życie nie rozpieszczało Kendricka Lamara. Miał trudne dzieciństwo, nie boi się o tym mówić

Rodzice Kendricka Lamar urodzili się w południowej części Chicago, a w nastoletnich latach życie ich nie rozpieszczało. Kenneth Duckworth w pewnym momencie swojego życia wpadł w ogromne tarapaty, dołączając do lokalnego gangu . Sytuacja ta mogłaby źle się skończyć dla mężczyzny, gdyby jego partnerka nie postawiła mu wówczas ultimatum. Aby ratować swój związek "Kenny" zdecydował się na poważne zmiany. Wraz z ukochaną opuścił Chicago i z 500 dolarami w kieszeni wyruszyli do Kalifornii.

Dziś życie Kendricka Lamara wygląda zupełnie inaczej. Nie może on narzekać na brak dostępu do pieniędzy, prowadzi raczej sielankowe życie i z roku na rok odnosi coraz większe sukcesy w branży muzycznej. Na brak szczęścia 37-latek nie może także narzekać w życiu prywatnym. Od 2015 roku związany jest z Whitney Alford, jego szkolną miłością. Para w 2019 roku powitała na świecie córkę Uzi, a trzy lata później na świat przyszedł ich syn Enoch. W 2022 roku artysta dość niespodziewanie zdecydował się na wyznanie, które zaburzyło sielankowe życie jego rodziny. Ujawnił wówczas, że w przeszłości zdradzał swoją ukochaną i chce rozpocząć terapię. Mimo kryzysu jego związek przerwał i do tej pory on, Alford i ich pociechy tworzą szczęśliwą rodzinę.