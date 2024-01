Rafał Patyra z nową posadą. Czym teraz zajmie się dziennikarz sportowy?

W TVP trwa kadrowa rewolucja, a część redaktorów do tej pory związanych ze stacją na Woronicza dość płynnie przechodzi do innej redakcji, a mianowicie do Telewizji Republika. Taki kierunek obrał m.in. Rafał Patyra. We wtorkowy wieczór Katarzyna Gójska obwieściła na antenie, że wkrótce zadebiutuje on w roli prowadzącego program "Express Republiki". Format startuje 1 lutego.