W nocy z środy 10 na czwartek 11 grudnia w Ostrowi Mazowieckiej miały miejsce dantejskie sceny. Dwa autobusy, którymi poruszali się kibice Rayo Vallecano, zostały zatrzymane przez samochody osobowe. Nagle z lasu wybiegli zamaskowani napastnicy, którzy zaatakowali fanów hiszpańskiego klubu podróżujących do Białegostoku na mecz z Jagiellonią w Lidze Konferencji.

"Na miejscu rannym pomocy udzieliła załoga karetki pogotowia, a do szpitala trafiły 3 osoby. W wyniku penetracji terenu policjanci stwierdzili przeciętą siatkę odgradzającą drogę serwisową od S8 (...) Zabezpieczono między innymi kominiarki, pałki teleskopowe, drewniane i nożyce do cięcia metalu. Policjanci zabezpieczają dowody, ustalają dokładny przebieg zdarzenia i jego uczestników" - przekazywała policja.

Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Hiszpanie zajęli się Nawrockim i incydentem na S8. Ich słowa mogą zaboleć

Sprawa odbiła się szerokim echem na całym świecie, a przede wszystkim wHiszpanii. Choć od odpisywanych wydarzeń minęło kilka dni, to media na Półwyspie Iberyjskim wciąż żyją niedopuszczalnym zdarzeniem, do którego doszło w naszym kraju. W poniedziałek na łamach "El Mundo" ukazał się obszerny tekst nawiązujący do tego incydentu.

Tamtejsi dziennikarze w bardzo surowych słowach podsumowali incydent, nazywając Polskę "rajem chuliganów" i "skrajnie prawicowym krajem". To nie koniec. Autor tekstu sugeruje, że taki stan rzeczy nie powinien nikogo dziwić, skoro prezydentem Polski został człowiek, który sam uczestniczył w ustawkach.

Artykuł "El Mundo" rozpoczyna się od historii tajnej bójki 70 vs 70 pomiędzy kibicami, w której miał uczestniczyć Karol Nawrocki. "Osoba ta obawiała się, że gdyby jej udział wyszedł na jaw, jej rozwijająca się kariera mogłaby zostać zagrożona (...) Karol Nawrocki (Gdańsk, 1983), były bokser amator i doktor historii. I miał rację w swojej ocenie… poniekąd. Jego udział w masowej bójce został ujawniony w trakcie kampanii prezydenckiej, w której startował jako kandydat niezależny, wspierany przez ultrakonserwatywną partię Prawo i Sprawiedliwość" - czytamy.

Napisano, że obecny prezydent "nie zaprzeczył swojemu udziałowi w ustawce" oraz określił całe to wydarzenie jako rodzaj "szlachetnej walki". Hiszpanie są wręcz zszokowani, że informacje te nie przeszkodziły, a wręcz pomogły Nawrockiemu w zwycięstwie wyborów. Następnie płynnie połączono opisywany wątek ze wspomnianym atakiem na hiszpańskich kibiców.

"Duch skrajnej prawicy, który jest wyczuwalny w Polsce, odżył w tym tygodniu, gdy dwa autobusy wiozące kibiców Rayo Vallecano jadące przez wiejski, zalesiony teren 80 kilometrów od Warszawy, zostały zaatakowane" - odnotowano, zagłębiając się w szczegóły. Na tym nie poprzestano. W ostatniej części tekstu Karol Nawrocki został nieco prześmiewczo nazwany "twardzielem" i "fanatykiem" Donalda Trumpa, co także miało mieć ogromny wpływ na wynik tegorocznych wyborów. Nie pominięto także wątku jego zamiłowania do Lechii Gdańsk, który również podpięto pod uczestnictwo w niebezpiecznych grupach kibicowskich.

"Gang, do którego należał Nawrocki, ma również długą historię kryminalną. Z uwagi na powiązania z półświatkiem przestępczym w regionie Gdańska, kilku jego członków zostało oskarżonych o poważne przestępstwa, takie jak zabójstwa maczetą, podpalenia oraz nielegalny handel narkotykami i bronią" - piszą Hiszpanie.

Na koniec "El Mundo" przytoczyło stosunek polskiego prezydenta do... Rosji. "W 2024 roku został wpisany na listę obywateli polskich poszukiwanych przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ze względu na swoją obecność podczas demontażu Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej w Głubczycach w 2022 roku" - czytamy. Po połączeniu wątków ataku na hiszpańskich fanów, kibicowskiej, "ustawkowej" przeszłości Nawrockiego i przypięcia Polsce łatki skrajnie prawicowego państwa na koniec Hiszpanie przypomnieli publikacje naukowe prezydenta oraz krótko opisali mecze Rayo z przedstawicielami Ekstraklasy.

