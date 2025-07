"To nie lenistwo, tylko strach". Bolesne wyznanie Chodakowskiej

Ewa Chodakowska od lat inspiruje miliony kobiet w Polsce i poza jej granicami. Z show-biznesem związana jest od niemal piętnastu lat, ale jej obecność w mediach to znacznie więcej niż tylko celebrycki błysk fleszy. Od początku swojej kariery nie tylko zachęcała Polki do aktywności fizycznej, lecz realnie zmieniała ich życie. Jej treningi, porady oraz motywujące posty w mediach społecznościowych stały się impulsem do metamorfoz nie tylko ciała, ale i ducha. Z czasem pasję przekuła w dobrze prosperujący biznes. Na rynku pojawiła się jej marka zdrowej żywności, linia kosmetyków oraz poradniki, w których zachęca do świadomego dbania o ciało i umysł.