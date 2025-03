To nie koniec boju Rozenek z UOKiK. Pojawiło się oświadczenie, nie ma jej zgody

Kwota, jaką została obciążona Małgorzata Rozenek-Majdan jest bardzo wysoka w stosunku do tego, z czym musiały mierzyć się inne gwiazdy. Chodzi o kwotę rzędu 220 267 złotych. Co jednak ciekawe, gwiazda już po pierwszych napomnieniach postanowiła dostosować się do obowiązujących przepisów.

Małgorzata Rozenek walczy o swoje

Rozenek-Majdan, jak sama twierdzi, o sprawie dowiedziała się z mediów i nie była z tego zadowolona. Czuła też mocne obciążenie kwotą nałożoną przez UOKiK. Postanowiła przez swojego prawnika wydać oświadczenie w tej sprawie, w której zapowiedziała, że odwoła się od decyzji oraz wypomniała niepasujące jej praktyki związane z wydarzeniami wokół kary. Reklama

Reklama "Wydarzenia": Obniżki i megarabaty. UOKiK ostrzega przez zakupowymi pułapkami / Polsat News / Polsat News

"Jako pełnomocnik pani Małgorzaty Rozenek-Majdan informuję, że moja mocodawczyni z niezrozumieniem przyjęła dzisiejszą decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Z tą decyzją moja mocodawczyni stanowczo się nie zgadza i złoży od niej odwołanie" - pisał w oświadczeniu prawnik gwiazdy, Maciej Ślusarek.

"Pani Małgorzata Rozenek-Majdan przez cały okres postępowania wykazywała pełną gotowość do współpracy z UOKiK, dostosowując swoją działalność do jego zaleceń. Warto podkreślić, że kontrola objęła treści publikowane od 2016 roku, podczas gdy oficjalne rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych (stanowiące wyłącznie wskazówkę dla twórców internetowych, a nie będące obowiązującym prawem) zostały wydane dopiero we wrześniu 2022 roku" - można było przeczytać dalej w oświadczeniu. Widać, że Rozenek zrobi wiele, by zmniejszyć możliwie nałożoną na nią karę.

Małgorzata Rozenek nie ma zamiaru poddawać się w sprawie UOKiK

"Podobnie było w przypadku wszczęcia postępowania: w tym przypadku pani Małgorzata Rozenek-Majdan również dowiedziała się o postawieniu jej zarzutów z mediów. Taka praktyka negatywnie wpływa na stopień zaufania do urzędu publicznego" - zaznaczano dalej. Reklama

Wyjaśniono, dlaczego oficjalna, a nie medialna droga w takich sprawach jest niezwykle ważna - to pierwsze na tak szeroką skalę postępowanie ws. nieścisłości reklamowych dotyczących influencerów w mediach społecznościowych i każde działanie w tej sprawie może wyznaczyć nowy precedens, a co za tym idzie, normy postępowania i karania. Dla Rozenek-Majdan to najlepszy moment, by walczyć o swoje.

Małgorzata Rozenek-Majdan / Artur Szczepanski / Reporter