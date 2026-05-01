To nie koniec akcji. Światowa gwiazda wsparła Łatwoganga. Sam to przekazał

Tomasz Brożek

Dobroczynną akcją, którą nakręcił Łatwogang, żyła cała Polska, wspierając dzieci chore na raka. To jednak wcale nie koniec dobroczynnego dzieła zainicjowanego przez popularnego twórcę internetowego. Ba, sam zainteresowany poinformował w piątek, że udało mu się uzyskać wsparcie od absolutnej gwiazdy światowego formatu, która przekazała na licytację niezwykle cenny pakiet. - Wiem że miałem się usunąć na jakiś czas ale to była dodatkowa okazja pomocy i wiem ze dużo zdziała to dodatkowego dobra - napisał Łatwogang, przekazując radosne wieści.

Thierry Henry w jasnej koszulce patrzy w obiektyw; w rogu selfie dwóch mężczyzn z zaciśniętymi pięściami.
Thierry Henry dołączył do akcji, którą zapoczątkował Łatwogang@latwogangESP/Instagram

W ostatnich dniach całą Polskę poruszyła akcja, którą nakręcił znany ze swojej internetowej działalności Łatwogang. Popularny twórca przeprowadził 9-dniową relację na żywo, podczas której słuchał utworu "Diss na raka" nagranego przez rapera Bedoesa 2115 oraz walczącą z nowotworem Maję Mecan.

Stream przerodził się w ogólnopolską inicjatywę niesienia dobra, którą swoim wsparciem wypromowały gwiazdy show biznesu, internetowi celebryci oraz najznamienitsi polscy sportowcy.

Finał akcji w teorii miał miejsce w minioną niedzielę. Ta jednak nie została przerwana wraz z zakończeniem prowadzonej transmisji.

Po jej finałowym akcie na koncie zbiórki wciąż lądowały kolejne wpłaty, a dodatkowo na licytację czeka wiele niezwykle cennych fantów ofiarowanych przez osobistości, które pojawiły się w kawalerce Łatwoganga. Aktualnie deklarowana kwota wsparcia dla dzieci chorych na nowotwór wynosi przeszło 282 mln złotych, lecz jest to stan z 27.04. A to nie koniec.

W piątek, a więc 5 dni po finale akcji, Łatwogang mimo wcześniejszych deklaracji kolejny raz zabrał publicznie głos w tej sprawie. A wszystko przez to, że do inicjatywy dołączył nie byle kto, bo sam legendarny Thierry Henry - były reprezentant Francji oraz piłkarz między innymi Arsenalu i FC Barcelona.

Wczoraj miałem okazję spotkać się z Thierrym Henrym. Dla osób, które nie wiedzą, to jest taki francuski piłkarz, legenda Arsenalu. Miałem okazję mu opowiedzieć o całej akcji z fundacją Cancer Fighters. Bardzo mu się to spodobało. I postanowił on również dołożyć swoją cegiełkę od siebie
przekazał Łatwogang

- Thierry Henry postanowił dorzucić swoją cegiełkę i będzie do wylicytowania oglądanie z nim meczu na stadionie Arsenalu w następnym sezonie z 3 osobami towarzyszącymi - ogłosił następnie, publikując nagranie ze słynnym Francuzem.

- 4 bilety - podkreślił Thierry Henry. - Wspieramy Cancer Fighters - zakrzyknął następnie w języku angielskim do spółki z Łatwogangiem.

Przypomnijmy, że wcześniej w akcję pośrednio został zaangażowany także gwiazdor Barcelony - Lamine Yamal. W związku z wypełnieniem wyzwania dotyczącego kwoty zbiórki krótki filmik do piosenki "Diss na raka" zagrał z nim na Tik Toku nasz bramkarz Wojciech Szczęsny.

Łatwogang podczas swojej charytatywnej transmisji na żywo
Łatwogang podczas swojej charytatywnej transmisji na żywo Filip Naumienko/REPORTER Reporter
