W ostatnich dniach całą Polskę poruszyła akcja, którą nakręcił znany ze swojej internetowej działalności Łatwogang. Popularny twórca przeprowadził 9-dniową relację na żywo, podczas której słuchał utworu "Diss na raka" nagranego przez rapera Bedoesa 2115 oraz walczącą z nowotworem Maję Mecan.

Stream przerodził się w ogólnopolską inicjatywę niesienia dobra, którą swoim wsparciem wypromowały gwiazdy show biznesu, internetowi celebryci oraz najznamienitsi polscy sportowcy.

Finał akcji w teorii miał miejsce w minioną niedzielę. Ta jednak nie została przerwana wraz z zakończeniem prowadzonej transmisji.

Łatwogang ogłasza. Światowej sławy gwiazda dołączyła do akcji

Po jej finałowym akcie na koncie zbiórki wciąż lądowały kolejne wpłaty, a dodatkowo na licytację czeka wiele niezwykle cennych fantów ofiarowanych przez osobistości, które pojawiły się w kawalerce Łatwoganga. Aktualnie deklarowana kwota wsparcia dla dzieci chorych na nowotwór wynosi przeszło 282 mln złotych, lecz jest to stan z 27.04. A to nie koniec.

W piątek, a więc 5 dni po finale akcji, Łatwogang mimo wcześniejszych deklaracji kolejny raz zabrał publicznie głos w tej sprawie. A wszystko przez to, że do inicjatywy dołączył nie byle kto, bo sam legendarny Thierry Henry - były reprezentant Francji oraz piłkarz między innymi Arsenalu i FC Barcelona.

Wczoraj miałem okazję spotkać się z Thierrym Henrym. Dla osób, które nie wiedzą, to jest taki francuski piłkarz, legenda Arsenalu. Miałem okazję mu opowiedzieć o całej akcji z fundacją Cancer Fighters. Bardzo mu się to spodobało. I postanowił on również dołożyć swoją cegiełkę od siebie

- Thierry Henry postanowił dorzucić swoją cegiełkę i będzie do wylicytowania oglądanie z nim meczu na stadionie Arsenalu w następnym sezonie z 3 osobami towarzyszącymi - ogłosił następnie, publikując nagranie ze słynnym Francuzem.

- 4 bilety - podkreślił Thierry Henry. - Wspieramy Cancer Fighters - zakrzyknął następnie w języku angielskim do spółki z Łatwogangiem.

Przypomnijmy, że wcześniej w akcję pośrednio został zaangażowany także gwiazdor Barcelony - Lamine Yamal. W związku z wypełnieniem wyzwania dotyczącego kwoty zbiórki krótki filmik do piosenki "Diss na raka" zagrał z nim na Tik Toku nasz bramkarz Wojciech Szczęsny.

Łatwogang podczas swojej charytatywnej transmisji na żywo

