To nie koniec afery wokół Babiarza. Zastępca dyrektora TVP Sport ogłasza, to oficjalne

Jakub Kwiatkowski z pewnością nie spodziewał się, że decyzja o zawieszeniu Przemysława Babiarza i odsunięciu go od komentowania Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wywoła tak burzliwą reakcję ze strony opinii publicznej. Lwia część kibiców broniła 60-latka, uderzając jednocześnie w zarząd "TVP Sport". Za Babiarzem wstawili się także redakcyjni koledzy, którzy wystosowali list otwarty do władz TVP .

Rozłam w TVP Sport. Zawieszenie Przemysława Babiarza podzieliło nawet kierownictwo stacji

Komunikat ze strony Jakuba Polkowskiego bardzo nie spodobał się kierownictwu stacji. Do tego stopnia, że postanowiono podjąć drastyczne kroki. Media informowały wówczas, że zastępca dyrektora zostanie zwolniony. Dziennikarze "Przeglądu Sportowego Onet" ustalili, że słono zapłaci on za stanięcie w opozycji do szefostwa. To właśnie słowa na temat Babiarza miały przesądzić o jego losie.