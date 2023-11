A jednak, Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek z nową pracą. Idea bliska dziennikarzowi

"Niedzielne bieganie jest dla mnie nieocenionym rytuałem . To nie tylko aktywność fizyczna, ale także droga do odprężenia, refleksji i kontaktu z naturą. o czas, kiedy mogę zatopić się w swoich myślach i jednocześnie być obecny w chwili. To chwila, gdy zapominam o zegarze i pozwalam, by mój umysł i ciało stanęły w pełnej harmonii" - pisał na Instagramie. I od razu dodawał:

Jakiś czas temu wypowiadał się z kolei na temat pracy z kobietą, która prywatnie jest jego partnerką. Wymieniał pozytywy. "Plusy prowadzenia programu z osobą, co do której mamy zaufanie, to m.in. to, że wesprze nas w momencie, kiedy będziemy mieli słabszą chwilę, zapominamy jakiegoś słowa, albo jakaś myśl nam uleci i wtedy wiemy, że możemy na tę osobę liczyć. Kiedy mamy profesjonalistę, albo profesjonalistkę i to tyczy się wszystkich par prowadzących 'Pytanie na śniadanie', to jest właśnie to, że możemy wzajemnie na siebie liczyć" - podsumowywał dla Jastrząb Post.