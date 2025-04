To nie były plotki o Agnieszce Włodarczyk. Wciąż nie pożegnała się z Kościołem

W lipcu 2021 roku na świat przyszedł Milan, syn Włodarczyk i Karasia. Synek jest oczkiem w głowie obojga rodziców, a ci chcą mu dać możliwie jak najwięcej wolności. W rozmowie z Plejadą aktorka zadeklarowała, że nie będzie robiła Milanowi problemów, jeśli ten zdecydowałby się na dołączenie do Kościoła, mimo tego jaki sama ma stosunek do tej instytucji.

Agnieszka Włodarczyk zapowiadała apostazję. Co z tego wyszło?

Włodarczyk deklarowała też, że nie ochrzci swojego syna. Z decyzją o apostazji jednak długo zwlekała. Jedna z internautek w 2023 roku postanowiła wypytać ją w dość złośliwy sposób, czy dokonała już zapowiadanego złożenia dokumentów. " Jak zwykle odkładam to na później. Słabe jest to, że ja się nie zapisywałam, a muszę się wypisać (...) To nie jest słowo rzucone na wiatr, raczej odraczanie nieprzyjemnych rzeczy " - twierdziła gwiazda. Czy sytuacja zmieniła się w 2025 roku?

Agnieszka Włodarczyk znów zapytana o apostazję. Wciąż nie pożegnała się z Kościołem

"Z ogromnym szacunkiem podchodzę do wszystkich, dla których wiara i religijne tradycje są ważną częścią życia. Zdarza mi się odwiedzać kościoły, najczęściej za granicą, we Włoszech czy Hiszpanii. Lubię wtedy być sama, bez tłumu i bez liturgii. Lubię atmosferę, zapach, architekturę. Doceniam duchowość tych miejsc, ale kościół jako instytucja nie trafia do mojego serca i nie mam do niego zaufania. Nie zdecydowałam się jeszcze na apostazję, choć taka myśl dojrzewa we mnie od jakiegoś czasu. Nadal formalnie należę do Kościoła" - przekazała Włodarczyk w rozmowie z Plejadą.