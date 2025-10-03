To nagranie przypadkiem trafiło do sieci. Prawda o piłkarce wyszła na jaw. Zaskakująca reakcja fanów

Freigang udzieliła wywiadu magazynowi "Tagesspiegel". Odniosła się do sprawy, która miała miejsce niedługo po mistrzostwach Europy w piłce nożnej pań. Wówczas zamieściła w mediach społecznościowych nagranie, na którym wyznała, że jest w związku z kobietą.

Niemiecka piłkarka żałuje swojej decyzji o coming oucie

Jak się okazało, Freigang wcale nie miała zamiaru zamieszczać nagrania w sieci. Stało się to przypadkiem, ale trudno było już całą sprawę odkręcić. Wyznała, że w ogóle nie planowała takiego ruchu z kilku powodów.

"To był przypadek, że wyszło na jaw, że mam dziewczynę. Tak naprawdę chciałam zachować to nagranie dla siebie i przez pomyłkę je zamieściłam" - wyjaśniała w rozmowie z magazynem.

Freigang nigdy nie chciała dokonywać coming outu

"Prawdę mówiąc nie zamierzałam tego ujawniać, gdyż to nie fakt, który zasługuje na oświadczenie. Żyjemy jednak w czasach, w których nie jest to jeszcze normalne (...) Jednak coming out jest przeciwieństwem tego, czego pragnę w życiu" - tłumaczyła.

Wyjawiła, że pod nagraniem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy, czym była bardzo zdziwiona. Nie zmieniało to jednak faktu, że żałowała zamieszczenia nagrania i tego, że jej życie prywatne stało się o wiele mniej prywatne.

