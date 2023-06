To może być "cieszynka" roku. Niebywałe, co zrobił ten piłkarz w trakcie gry

Zawodnik po zdobyciu bramki postanowił... zbiec z boiska i skierować się do stoiska z cateringiem. Tam - niewiele myśląc - wypił duszkiem wielki haust piwa i powrócił na murawę, ku zdumieniu obserwatorów.

Aarhus Fremad. Celebrował gola piciem piwa za linią boiska. Niebywałe sceny w Danii

"Hat-trick Frederika Riepera i jedna z najlepszych celebracji zdobytych bramek do tej pory - to będzie zakończenie, o którym będziemy pamiętać!" - napisano na instagramowym koncie duńskiego klubu. Drużyna Aarhus Fremad wygrała to spotkanie 5-2.