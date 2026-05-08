To łączy Michalczewskiego z Nawrockim i Tuskiem. Zaczęło się w dzieciństwie

Dariusz Michalczewski do dzisiaj jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego boksu. Pochodzący z Gdańska pięściarz u schyłku komunizmu w Polsce zdecydował się na ucieczkę do Republiki Federalnej Niemiec. Początkowo pod tamtą flagą piął się w górę bokserskiej hierarchii, by wreszcie postawić na boks zawodowy.

Na zawodowych ringach Polak robił ogromną furorę. Przez 12 lat dzierżył miano niepokonanego. W jego dorobku znalazły się tytuły mistrza świata federacji IBF, WBA i WBO. Z 50 stoczonych walk Michalczewski przegrał zaledwie dwukrotnie - w 2003 roku przegrał niejednogłośnie na punkty z Julio Cesarem Gonzalezem i stracił tytuł mistrzowski.

Dwa lata później "Tiger" przegrał przez techniczny nokaut z Francuzem Fabrice'm Tiozzo. Dla Michalczewskiego była to ostatnia walka w zawodowej karierze. Polak po rozstaniu ze sportem nie narzekał na nudę. Życie na "emeryturze" pozwoliło mu rozwinąć markę "Tiger", na której dorobił się prawdziwej fortuny.

Piłka nożna to pasja Dariusza Michalczewskiego. Ma swój ukochany klub

Michalczewski nigdy nie ukrywał, że jego ogromną pasją jest piłka nożna. Pod tym względem "Tygrys" jest patriotą - w zasadzie już od dzieciństwa jest zadeklarowanym sympatykiem Lechii Gdańsk. Łączy go to z dwoma aktualnie najważniejszymi w kraju politykami - prezydentem Karolem Nawrockim oraz premierem Donaldem Tuskiem. Z tym pierwszym Michalczewski łączy rzecz jasna również zamiłowanie do boksu.

Były mistrz świata w boksie w wielu wywiadach bardzo ciepło wypowiadał się o Lechii, na meczach której wielokrotnie pojawiał się na trybunach. Dodatkowo, jak sam opowiadał, z drużyną juniorów Lechii związany był jego syn. Sam Michalczewski na łamach "Faktu" wspominał m.in. wyjazd na finał Pucharu Polski w 1983 roku.

- Na mecze chodziłem od zawsze, byłem nawet na wygranym finale Pucharu Polski w 1983 roku, w Piotrkowie Trybunalskim. Pojechałem tam jako chłopaczek, to był mój pierwszy wyjazd na tak poważny mecz - opowiedział "Tygrys".

Sympatia Michalczewskiego do piłki nożnej nie ogranicza się rzecz jasna jedynie do spotkań Lechii. Legendarnego pięściarza można było spotkać także na trybunach podczas meczów reprezentacji Polski. W ostatnim czasie 58-latek za pośrednictwem Instagrama chwalił się m.in. wyjazdami na spotkania Bayernu Monachium.

Dariusz Michalczewski Piotr Matusewicz East News

Dariusz Michalczewski JENS BUTTNER / DPA AFP

