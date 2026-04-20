To koniec. Wielka porażka Cristiano Ronaldo, nic nie mógł zrobić

Cristiano Ronaldo to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych sportowców wszech czasów. Portugalski piłkarz po wielu latach brylowania na europejskich boiskach w 2022 roku przeniósł się on do na Bliski Wschód, gdzie obecnie błyszczy w barwach saudyjskiego klubu Al-Nassr. I choć w Azji nie odnosi już tak imponujących sukcesów, jest obecnie najlepiej zarabiającym zawodnikiem w futbolu.

Cristiano Ronaldo musiał zamknąć biznes

Piłka nożna to nie jedyne źródło dochodu Cristiano Ronaldo. Snajper spełnia się także w roli biznesmena i rozwija swoje inwestycje biznesowe, w tym m.in. klinikę przeszczepu włosów, sieć luksusowych hoteli i siłowni, a także... wytwórnię filmową. W 2017 roku gwiazdor futbolu zdecydował się na zainwestowanie swoich pieniędzy w sieć CR7 Fitness by Crunch. Marka ta prowadziła kilkanaście klubów na terenie Hiszpanii i z początku przynosiła ogromne przychody. Wszystko zmieniło się jednak w 2018 roku, kiedy Ronaldo odszedł z Realu Madryt. Wówczas zainteresowanie klubami spadło, a sieć zaczęła borykać się z problemami.

Punktem kulminacyjnym było opuszczenie Europy i podpisanie kontraktu z Al-Nassr w 2022 roku. Według danych opublikowanych przez "El Espanol", obroty CR7 Fitness by Crush spadły z 2,3 mln euro (2023 rok) do zaledwie 1,69 mln euro (2024 roku). Jak przekazały hiszpańskie media, spadek przychodów spowodował zmiany w strukturach. Projekt, który do tej pory reklamował się twarzą jednego z najlepszych piłkarzy w historii, ma teraz zostać włączony do innego konceptu - UFC Gym. Jak podaje "Hola", z 15 lokalizacji otwartych pozostanie jedynie sześć.

Problemy marki nie wpłyną zbytnio na sytuację finansową Cristiano Ronaldo. Jak donosi portal "Scores24.live", piłkarz zarabia w klubie około 200 mln euro rocznie, a do tego inkasuje dodatkowo około 50,9 mln euro rocznie ze swoich działań poza boiskiem. Obejmuje to m.in. długotrwałe współprace z czołowymi markami (Nike, Binance, TAG Heuer), inwestycje w branży beauty, hotelowej, fitness i modowej.

DJB. Najlepszy sezon Piotra Zielińskiego? Ocena ekspertów. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO