Oliwia Bieniuk wielu fanom bardzo przypomina mamę, co tylko przyczynia się do jeszcze większego zainteresowania jej osobą. Ludzi interesuje, co dzieje się w rodzinie Bieniuków po tak ogromnym dramacie, który ich spotkał.

Zmiany w rodzinie Bieniuków

Były piłkarz Jarosław Bieniuk znalazł pocieszenie w ramionach nowej ukochanej Joanny, z którą związany jest już od kilku lat. Sporo czasu poświęca oczywiście na wychowanie trojga pociech: Oliwii, Szymona i Jasia. Na szczęście zawsze może liczyć na pomoc babć, które od śmierci Anny Przybylskiej starały się jakoś zastąpić wnukom brak mamy. Reklama

Najstarsza z tego grona Oliwa jest już dorosła, a swego czasu podjęła decyzję o przeprowadzce do Warszawy, gdzie zaczęła rozwijać swoją karierę w show-biznesie.

Dziewczyna postanowiła bowiem pójść w ślady słynnej mamy. Na swoim koncie ma już rolę m.in. w serialu Polsatu "Gliniarze", wcześniej wystąpiła także w "Tańcu z gwiazdami". Na Instagramie śledzi ją blisko 300 tysięcy osób, które bacznie śledzą poczynania córki Przybylskiej i Bieniuka.

Oliwia Bieniuk poszła w ślady mamy

Od pewnego czasu krążą plotki, że Oliwia jest szczęśliwie zakochana. Pogłoski te dotarły nawet do jej babci, która o niczym nie miała pojęcia. Mama Anny Przybylskiej potwierdziła, że to faktycznie prawda.

"Mówię do niej: "Oliwia, słyszałam, że masz jakąś sympatię, no, ale babcia nic nie wie?". Odpowiedziała mi: "Oj babciu, bo nie było okazji". Widziałam go na zdjęciu. Przystojny chłopak. Powiedziałam do niej: “Ale tak po zdjęciu? Babcia musi go zobaczyć osobiście" – ujawniła Krystyna Przybylska w wywiadzie dla shownews.pl.

Sama Oliwia do tej pory nie chciała za wiele zdradzić o swoim wybranku. Wiadomo, że jej tata miał okazję już go poznać. Chyba wzbudził w Jarosławie spore zaufanie, bo były piłkarz zgodził się na to, aby jego córka wybrała się z nim na wakacje do Japonii. Reklama

Na miejscu zakochani napotkali jednak spore trudności, bowiem w Tokio panują aktualnie ogromne upały, które dają się im we znaki. Na InstaStories pokazała, jakie temperatury podają termometry, ale też przy okazji pierwszy raz fani mieli okazję usłyszeć też głos jej chłopaka, który słychać w tle jednej z relacji.

Koniec plotek ws. córki Przybylskiej. Najpierw babcia potwierdziła, a chwilę później sama Oliwia

Potem poszła "o krok dalej" i zamieściła zdjęcie, na którym trzymają się za ręce. Zdjęcie zrobiła w trakcie podróży pociągiem. Na fotce widzimy też emotikonę czerwonego serca. W ten oto sposób oficjalnie przyznała, że jest zakochana.

Wygląda chyba na to, że relacja Oliwii Bieniuk i tajemniczego partnera staje się coraz bardziej poważna. Jest już pewnie kwestią czasu, gdy córka Anny Przybylskiej zdecyduje się pokazać wybranka fanom. Wszyscy zapewne na to liczą...

