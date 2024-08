To koniec! Broniła go jak lwica, a teraz się rozstali. Alvaro Morata i Alice Campello nie są już razem

"To była cudowna relacja oparta na wzajemnym szacunku, w której bardzo się kochaliśmy i pomagaliśmy sobie. Przeżyliśmy wspaniałe lata i możemy się pochwalić czworgiem naszych dzieci, co jest bez wątpienia najlepszą rzeczą, jaką udało nam się stworzyć. To bolesna decyzja, więc prosimy o szacunek i empatię. Proszę też o nierozpuszczanie plotek, bo, powtarzam, nie doszło do nadużycia zaufania, tylko mnóstwo ciągłych nieporozumień, które krok po kroku sprawiły, że uczucie zgasło" - informował w oświadczeniu Alvaro Morata.

