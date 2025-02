To już pewne. Marianna Schreiber nie spędzi walentynek z Czarneckim

Czyżby uczucie dwojga zakochanych zupełnie zgasło? Ostatni raz widziani byli razem w Sejmie. Freak fighterka miała jeszcze niedawno wielkie plany co do swojego ukochanego - dopisywała m.in. jego nazwisko jako swoje drugie , twierdząc w ten sposób, że najpewniej planuje ślub.

Marianna Schreiber nie jest już z Przemysławem Czarneckim?

Marianna Schreiber jasno o walentynkach

Później została zapytana przez jednego z fanów o to, jak spędza walentynki. Pewnie pojawiła się nadzieja na to, że Schreiber wreszcie odsłoni karty. Postanowiła jasno odpowiedzieć: "wcale ich nie spędzam". Dla wielu był to znak, że jej krótki i burzliwy związek z Przemysławem Czarneckim najpewniej dobiegł końca.