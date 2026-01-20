Już niebawem, bo w niedzielę 25 stycznia, odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcję charytatywną firmowaną twarzą Jerzego Owsiaka, jak zresztą co roku, włącza się wielu przedstawicieli świata sportu. Hitem jest inicjatywa Igi Świątek, która przekazała na licytację rakietę i ręcznik z wygranego przez siebie Wimbledonu 2025. Już teraz proponowana kwota przekroczyła 100 tysięcy złotych, a to jeszcze nie koniec, bo aukcja potrwa do 13 lutego.

Dużą popularnością cieszą się również licytacje przedmiotów od Roberta Lewandowskiego (koszulka meczowa z ostatniego finału Superpucharu Hiszpanii; "Lewy" strzelił w niej gola przeciwko Realowi Madryt) oraz Mikołaja Marczyka (przejazd rajdówką z mistrzem Europy). Szlagierem ma szansę stać się również coś, co sztabowi WOŚP przekazał Polski Związek Piłki Siatkowej.

Nie lada gratka na licytacji WOŚP. Zaczyna gromadzić się spora suma

To prawdziwa gratka dla licznych w Polsce fanów siatkówki. PZPS przekazał na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bilety VIP na mecz oraz możliwość zrobienia sobie wspólnego zdjęcia z biało-czerwoną drużyną. Co więcej, zwycięzca licytacji będzie miał dużą dowolność, jeśli chodzi o realizację wejściówek. Takiego czegoś jeszcze nie było.

"W tym roku chcielibyśmy przekazać na aukcję dwa bilety VIP na wybrany mecz reprezentacji Polski w sezonie 2026, organizowany przez Polski Związek Piłki Siatkowej, wraz z możliwością zrobienia pamiątkowego, pomeczowego zdjęcia z całą drużyną" - czytamy w opisie.

Niezależnie, czy jesteś fanem naszej damskiej czy też męskiej reprezentacji, zapraszamy do licytacji - to sam zwycięzca wybierze, którą kadrę chce obejrzeć i na jaki mecz się wybrać!

W wypełnieniu aukcji mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby, a termin realizacji upływa 6 września. To oznacza, że zwycięzca będzie mógł na własne oczy zobaczyć, jaką formę prezentują siatkarki i/lub siatkarze przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Panie znalazły się w grupie z Turcją, Łotwą, Niemcami, Słowenią i Węgrami. Pierwszy mecz w Stambule rozegrają 22 sierpnia. Panowie przystąpią do rywalizacji 10 września, a los sprawił, że znaleźli się w grupie z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Bułgarią oraz Ukrainą.

Na razie na licytacji inspirowanej przez Polski Związek Piłki Siatkowej udało się zgromadzić ponad 11 tysięcy złotych. Należy jednak spodziewać się, że suma wzrośnie, wszak aukcja potrwa do 12 lutego.

Wilfredo Leon, Kewin Sasak, Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News

Magdalena Stysiak i Martyna Łukasik w reprezentacji Polski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Jerzy Owsiak Jakub Szameto East News

Kylian Mbappe - Kibice powinni buczeć na całą drużynę, a nie na poszczególne osoby. WIDEO Polsat Sport