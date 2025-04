Wspólnie w wywiadach opowiadali, że "papierek" nie jest im potrzebny do szczęścia i niewiele by w ich relacji zmienił. Problem stanowi też przeszłość Kamili, która ma na koncie już rozwód. Z tego też powodu ślub kościelny nie wchodzi w grę, na czym Arturowi najbardziej by zależało.

Kamila Wybrańczyk wspiera Szpilkę przed galą KSW 105 w Gliwicach

"Fajne jest to, że on daje tyle emocji w tych wszystkich swoich walkach. Czasami niektóre nie wychodzą, a czasami wychodzą i nie wiadomo, czego można się po Arturze spodziewać, czy z jakimś supermanem nie wyskoczy nagle, ale bardzo ciężko trenuje i naprawdę powiem wam, że z tych jego przygotowań jestem strasznie zadowolona" - zdradziła Wybrańczyk w rozmowie z "Super Expressem".

Tak wygląda związek Szpilki i Wybrańczyk

"Mogę powiedzieć jedno. (…) Ważne jest chyba w tym wszystkim to, że jak ktoś ma gorsze dni, bo każdy ma, to żeby widzieć, że ta druga osoba, która jest z tobą, próbuje cię podnieść. Pomimo tego, że ona ma lepsze dni, ty masz gorsze, czujesz tę miłość" - stwierdził.

Doniesienia ws. związku Szpilki i Wybrańczyk potwierdziły się. Kamila sama się przyznała

"Ja nie wiem, czy ja chcę, wiesz, bo dla mnie to jest troszeczkę taki ciężar i obowiązek. Ja uważam, że macierzyństwo trzeba czuć i trzeba chcieć. Wiem, że koleżanki mówią, że zobaczysz, jak urodzisz, to ten gen matczyny ci przyjdzie. Ja nie chcę, żeby mi to przychodziło, ja to albo czuję, albo nie czuję" - wyjawiła u Żurnalisty Kamila.