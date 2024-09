To jednak nie były plotki. Miss mundialu u Podolskiego. Ale to nie wszystko

Lukas Podolski jest nie tylko piłkarzem, ale także biznesmenem

Lukas Podolski czasy świetności jeśli chodzi o grę na najwyższym poziomie ma już za sobą. Piłkarz zabłysnął podczas Euro 2008 i to wówczas zrobiło się o nim szczególnie głośno. Był wówczas zawodnikiem Bayernu Monachium i z pewnością był to jeden z najlepszych okresów w jego karierze.

W 2009 wrócił do swojego macierzystego klubu FC Koeln, by następnie wyjechać do Anglii, a później m.in. do Włoch i Turcji. W 2021 roku trafił do Górnika Zabrze, co zresztą zapowiadał od lat.