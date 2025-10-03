Pia Skrzyszowska to polska złota medalistka igrzysk europejskich w Krakowie (2023) w biegu na 100 metrów przez płotki. W 2021 roku natomiast zdobyła złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Tallinie.

Jednym z jej największych życiowych sukcesów jest zdobycie złotego medalu w biegu na 100 metrów przez płotki - stało się to w Monachium w 2022 roku. Na tej samej imprezie Polka założyła na szyję również srebro za drugi wynik w sztafecie 4 × 100 m.

Pia Skrzyszowska jest zdecydowanie jedną z najbardziej lubianych lekkoatletek w Polsce. Wielu kibiców na pierwszy rzut oka zwraca uwagę na jej nietypowe imię. Rocznie w naszym kraju otrzymuje je zaledwie kilka osób.

W 2025 roku odnotowano, że imię "Pia" w Polsce noszą zaledwie 172 osoby. Z tych trzyliterowych, obok Ewy, Ady, Mii, Igi czy Idy, to właśnie Pia jest tym najrzadszym.

Skąd imię "Pia"? Skrzyszowska zdradziła. "Są dwie teorie"

W 2023 roku na portalu Głosu Wielkopolskiego ukazał się wywiad Radosława Patroniaka właśnie z Pią Skrzyszowską. Wśród pytań stricte sportowych znalazło się także to dotyczące imienia lekkoatletki.

- Są dwie teorie. Jedna mówi, że mama podczas rocznego pobytu we Włoszech zachwyciła się tym imieniem, a druga, że tata miał nauczycielkę od angielskiego, która miała na imię Pia - wyznała Skrzyszowska.

Imię, ze względu na swą oryginalność, na przestrzeni lat stało się dla Skrzyszowskiej jej znakiem rozpoznawczym.

- Nigdy nie miałam z tym problemu. Dobrze się z tym czuję. Na swój sposób jest wyjątkowe - w naszym kraju, imię Pia jest używane bardzo rzadko. Kogo nie spotkam, twierdzi, że nigdy wcześniej nie spotkał żadnej Pii - mówiła polska mistrzyni Europy.

Ojciec Pii Skrzyszowskiej, Jarosław, na co dzień pełni funkcję także jej trenera. To tym bardziej oczywiste, że do startów podopiecznej podchodzi wyjątkowo emocjonalnie. Nigdy nie ukrywał, że jest bardzo dumny ze swojej córki. Towarzyszy jej podczas wszystkich startów i dzieli z nią wszystkie emocje związane z udziałem w imprezach.

- Serce trenera czuje satysfakcję, że wykonana praca dała efekty, jakich się spodziewaliśmy. (...) A serce ojca? To podwójna radość, gdy jest sukces, ale gdy go nie ma, to jest podwójny ból - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową w Tokio Jarosław Skrzyszowski.