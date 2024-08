To gwiazdor TVN stał za decyzją Szczęsnego. Prawda ujrzała światło dzienne

Wojciech Szczęsny zakończył karierę

Wojciech Szczęsny to postać, której kibicom piłki nożnej, i to nie tylko z Polski, nie trzeba przedstawiać. Bramkarz od kilkunastu lat dostarczał niesamowitych emocji, bronią bramki w reprezentacji Polski, a także największych światowych klubach, w których przyszło mu grać - Arsenalu Londyn, Brentford, Romie oraz Juventusie . W pierwszym klubie spędził aż osiem lat, w ostatnim - siedem.

I to właśnie Juventus okazał się ostatnim przystankiem w jego karierze. Jeszcze przed mistrzostwami Europy w Niemczech i Austrii mówiło się, że może zakończyć karierę, czy to reprezentacyjną, czy w ogóle piłkarską, jednak decyzja, którą ogłosił kilka dni temu, zaskoczyła niejedną osobę .

Olivier Janiak miał wpływ na... fryzurę Wojciecha Szczęsnego

Media od początku interesowały się nie tylko grą, ale także życiem prywatnym Wojciecha Szczęsnego . On sam od czasu do czasu udzielał wywiadów, zahaczając o sferę prywatną.

Wraz z dwiema innymi osobami udał się do Londynu, by tam zrealizować sesję ze Szczęsnym. Jak się okazuje, całkiem przypadkowo dziennikarz namówił go do... zmiany fryzury.