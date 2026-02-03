To dlatego tak naprawdę Aleksandra Mirosław kończy karierę. Mąż ujawnia

Ta wiadomość spadła jak grom z jasnego nieba. We wtorek 2 lutego, w dzień swoich 32. urodzin, Aleksandra Mirosław oficjalnie ogłosiła, że kończy sportową karierę. Bieżący sezon będzie jej ostatnim. "Ten pomysł pierwszy raz pojawił się w moim sercu wiele lat temu i od tego czasu powoli rośnie. Od dłuższego czasu wiedziałam, jak chcę w tej roli pożegnać świat sportu. Na górze. Na własnych warunkach. Po swojemu. A teraz, gdy kończę 32 lata, nadszedł ten dzień" - powiedziała w komunikacie w mediach społecznościowych.

Jeszcze tylko kilka końcowych startów i ten rozdział dobiega końca. Sport zawsze pozostanie ważną częścią tego, kim jestem, mimo że moja rola będzie się stopniowo zmieniać. Na opowiedzenie tej historii przyjdzie czas

To oznacza, że na letnich igrzyskach olimpijskich w Los Angeles (14-30 lipca 2028) Mirosław nie będzie broniła mistrzowskiego tytułu. Pożegna się z kibicami znacznie wcześniej. Wyjątkowej celebracji można spodziewać się w Krakowie, gdzie w terminie 3-5 lipca br. odbędą się zawody Pucharu Świata. Później rekordzistkę świata we wspinaczce na czas będzie można podziwiać jeszcze na mistrzostwach Europy w francuskim Laval (28-30 sierpnia 2026). W sprawie decyzji Aleksandry głos zabiera jej mąż i trener, Mateusz Mirosław.

Mąż Aleksandry Mirosław zabiera głos po jej ogłoszeniu ws. zakończenia kariery

W komunikacie przesłanym Przeglądowi Sportowemu Onet Mateusz Mirosław mówi jednym głosem z żoną i wyjaśnia powody decyzji Aleksandry. Potwierdza, że zakończenie kariery absolutnie nie ma niczego wspólnego z problemami zdrowotnymi. Po prostu zawodniczka poczuła, że chce odejść ze sportu w chwale, gdy jest na szczycie. To jednak nie była myśl, która pojawiła się raptownie.

"Wiedzieliśmy, kiedy ta droga dobiega końca, i to dawało nam niezwykłą klarowność. Każde przygotowania, każdy start, każdy trening miały znaczenie. Wyciskaliśmy z nich absolutne maksimum, bo wiedzieliśmy, że koniec jest blisko i nie chcieliśmy zostawić po sobie ani jednej niewykorzystanej szansy. Ola przez całą karierę była w pełni profesjonalna - zaangażowana, świadoma, odpowiedzialna za swoje wybory. I taka jest również ta decyzja. W sporcie często koniec przychodzi z zewnątrz: przez kontuzję, okoliczności, ograniczenia. Ola kończy wtedy, kiedy chce. W zgodzie ze sobą i ze swoimi wartościami jako spełniony sportowiec" - opisuje Mateusz Mirosław.

On sam jest bardzo wdzięczny Aleksandrze za każdy trening i za każdy sukces, ale także za to, czego mógł dzięki niej doświadczać - odwagi, wytrwałości i nieustępliwości. Za to wszystko przychodziło płacić jej wysoką cenę. "Do końca będę wdzięczny za to, że mogłem być trenerem tak wybitnego sportowca - i jednocześnie tak dobrego, autentycznego człowieka. Jeśli coś we mnie zostanie na zawsze, to nie medale ani wyniki - tylko świadomość, jak wygląda odwaga doprowadzona do samego końca" - podsumowuje.

Aleksandra i Mateusz poznali się w 2014 roku. Byli wówczas zaangażowani w projekt o lubelskich sportowcach. Zaczęli spędzać wspólne prywatny czas, potem zostali parą, a następnie - trochę przypadkiem i zrządzeniem losu - rozpoczęli razem treningi wspinaczkowe. "Ola zrobiła ze mnie prawdziwego trenera, a ja uczyniłem z niej światowej klasy zawodniczkę" - wspominał później Mateusz Mirosław dla PAP.

Aleksandra Mirosław FABRICE COFFRINIAFP AFP

Aleksandra Mirosław Jan Graczyński East News

Aleksandra Mirosław, Mateusz Mirosław GREGORY LENORMAND - DPPI MEDIA AFP

