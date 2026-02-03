Partner merytoryczny: Eleven Sports

To dlatego tak naprawdę Aleksandra Mirosław kończy karierę. Mąż ujawnia

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

To będzie ostatni sezon Aleksandry Mirosław. Mistrzyni już za kilka miesięcy oficjalnie zakończy imponującą i bogatą w sukcesy karierę. Komunikat w tej sprawie wydał jej mąż, a zawodowo trener. Mateusz Mirosław mówi jednym głosem z żoną i sygnalizuje, co stoi za taką decyzją. Nie pozostawia przy tym wątpliwości i pola do dyskusji. Oto, jak wygląda prawda.

Dwoje młodych ludzi, mężczyzna patrzący w lewo ubrany w jasnoniebieską koszulę, kobieta o blond włosach ubrana na biało trzyma dokument i spogląda w dół. W tle widoczne częściowo flagi w kolorze czerwonym, białym i niebieskim.
Mateusz Mirosław, Aleksandra MirosławZbyszek KaczmarekAgencja FORUM

Ta wiadomość spadła jak grom z jasnego nieba. We wtorek 2 lutego, w dzień swoich 32. urodzin, Aleksandra Mirosław oficjalnie ogłosiła, że kończy sportową karierę. Bieżący sezon będzie jej ostatnim. "Ten pomysł pierwszy raz pojawił się w moim sercu wiele lat temu i od tego czasu powoli rośnie. Od dłuższego czasu wiedziałam, jak chcę w tej roli pożegnać świat sportu. Na górze. Na własnych warunkach. Po swojemu. A teraz, gdy kończę 32 lata, nadszedł ten dzień" - powiedziała w komunikacie w mediach społecznościowych.

 Jeszcze tylko kilka końcowych startów i ten rozdział dobiega końca. Sport zawsze pozostanie ważną częścią tego, kim jestem, mimo że moja rola będzie się stopniowo zmieniać. Na opowiedzenie tej historii przyjdzie czas
- dodała.

To oznacza, że na letnich igrzyskach olimpijskich w Los Angeles (14-30 lipca 2028) Mirosław nie będzie broniła mistrzowskiego tytułu. Pożegna się z kibicami znacznie wcześniej. Wyjątkowej celebracji można spodziewać się w Krakowie, gdzie w terminie 3-5 lipca br. odbędą się zawody Pucharu Świata. Później rekordzistkę świata we wspinaczce na czas będzie można podziwiać jeszcze na mistrzostwach Europy w francuskim Laval (28-30 sierpnia 2026). W sprawie decyzji Aleksandry głos zabiera jej mąż i trener, Mateusz Mirosław.

Zobacz również:

Stefan Horngacher
Skoki Narciarskie

Niebywały zwrot akcji z Horngacherem. Sam ogłasza, sensacja w Niemczech

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Mąż Aleksandry Mirosław zabiera głos po jej ogłoszeniu ws. zakończenia kariery

    W komunikacie przesłanym Przeglądowi Sportowemu Onet Mateusz Mirosław mówi jednym głosem z żoną i wyjaśnia powody decyzji Aleksandry. Potwierdza, że zakończenie kariery absolutnie nie ma niczego wspólnego z problemami zdrowotnymi. Po prostu zawodniczka poczuła, że chce odejść ze sportu w chwale, gdy jest na szczycie. To jednak nie była myśl, która pojawiła się raptownie.

    "Wiedzieliśmy, kiedy ta droga dobiega końca, i to dawało nam niezwykłą klarowność. Każde przygotowania, każdy start, każdy trening miały znaczenie. Wyciskaliśmy z nich absolutne maksimum, bo wiedzieliśmy, że koniec jest blisko i nie chcieliśmy zostawić po sobie ani jednej niewykorzystanej szansy. Ola przez całą karierę była w pełni profesjonalna - zaangażowana, świadoma, odpowiedzialna za swoje wybory. I taka jest również ta decyzja. W sporcie często koniec przychodzi z zewnątrz: przez kontuzję, okoliczności, ograniczenia. Ola kończy wtedy, kiedy chce. W zgodzie ze sobą i ze swoimi wartościami jako spełniony sportowiec" - opisuje Mateusz Mirosław.

    On sam jest bardzo wdzięczny Aleksandrze za każdy trening i za każdy sukces, ale także za to, czego mógł dzięki niej doświadczać - odwagi, wytrwałości i nieustępliwości. Za to wszystko przychodziło płacić jej wysoką cenę. "Do końca będę wdzięczny za to, że mogłem być trenerem tak wybitnego sportowca - i jednocześnie tak dobrego, autentycznego człowieka. Jeśli coś we mnie zostanie na zawsze, to nie medale ani wyniki - tylko świadomość, jak wygląda odwaga doprowadzona do samego końca" - podsumowuje.

    Aleksandra i Mateusz poznali się w 2014 roku. Byli wówczas zaangażowani w projekt o lubelskich sportowcach. Zaczęli spędzać wspólne prywatny czas, potem zostali parą, a następnie - trochę przypadkiem i zrządzeniem losu - rozpoczęli razem treningi wspinaczkowe. "Ola zrobiła ze mnie prawdziwego trenera, a ja uczyniłem z niej światowej klasy zawodniczkę" - wspominał później Mateusz Mirosław dla PAP.

    Zobacz również:

    Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka zajmują pierwsze dwa miejsca w rankingu WTA Race. Iga Świątek poza czołową ósemką
    Iga Świątek

    Drastyczny spadek Świątek w rankingu. Niebywałe, ile już traci do Sabalenki i Rybakiny

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Aleksandra Mirosław
    Aleksandra MirosławFABRICE COFFRINIAFPAFP
    Kobieta o blond włosach w ciemnej marynarce i białej bluzce, siedząca na krześle z mikrofonem w dłoni, z poważnym wyrazem twarzy w jasnym, nowoczesnym wnętrzu z dużymi oknami.
    Aleksandra MirosławJan GraczyńskiEast News
    Dwoje sportowców w sportowych koszulkach, mężczyzna z uśmiechem delikatnie trzyma kobietę za policzki, oboje na tle rozmytego stadionu.
    Aleksandra Mirosław, Mateusz MirosławGREGORY LENORMAND - DPPI MEDIAAFP
    RCD Mallorca - Sevilla FC. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja