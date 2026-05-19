To dlatego Gortat odrzucił zaproszenie od Łatwoganga. "Nie zwariowałem"

Charytatywna akcja Łatwoganga przeszła najśmielsze oczekiwania. Przez dziewięć dni influencer bez przerwy prowadził w sieci relację live prosto ze swojego mieszkania. W tym czasie odwiedzali go sportowcy, aktorzy, wokaliści i wiele innych osób doskonale znanych Polakom. Wszyscy mieli jeden cel - zebranie środków na pomoc dzieciom chorym onkologicznie oraz ich rodzinom.

Licznik wskazał ostatecznie kwotę 282 mln złotych, lecz trwają jeszcze licytacje, których dochód zasili akcję. O komentarz do sprawy poproszono teraz Marcina Gortata. Emerytowany koszykarz wyjaśnił, dlaczego nie widzieliśmy go u boku Łatwoganga w czasie trwania głośnego na całą Polskę streama.

Gortat nie pojawił się u Łatwoganga. Oto powód

W programie PostPrimePL Marcin Gortat przyznał, że otrzymał zaproszenie do udziału w głośnej akcji Łatwoganga, lecz ostatecznie zdecydował się je odrzucić. "Ostatniego dnia czy tam przedostatniego dnia, jak zadzwoniliśmy tam, bo też nas poproszono, czy możemy tam się pojawić, to dostaliśmy ofertę, żeby przyjść między 3 a 7 w nocy" - rozpoczął nakreślanie sytuacji.

Jak to usłyszałem, to powiedziałem: 'Co? Między 3 a 7 w nocy?Zwariowaliście?"

Na dodatek otrzymał informację, że przed udziałem w streamie będzie musiał stanąć w kolejce i poczekać na klatce, by w ogóle dostać sygnał do wejścia do mieszkania. Nie wyobrażał sobie zgodzić się na takie warunki, zwłaszcza, że ma przecież w domu małe dziecko.

"Powiedziałem, że sorry chłopaki, ale raz, że mam dziecko 3-miesięczne, z którym śpię i karmię w nocy, a dwa, żeby pojechać do Warszawy, stać na klatce, żeby wbić się na streama 10-minutowego, to jeszcze nie zwariowałem" - wytłumaczył.

Jego wyjaśnienia niosą się po sieci i prowokują burzliwą dyskusję. Wiele osób całkowicie rozumie argumenty Gortata, lecz doradza lepszy dobór słów.

"Ogólnie ta wypowiedź za dobrze nie brzmi, ale akurat z tego co kojarzę to Marcin zawsze działał charytatywnie, więc może to niefortunny dobór słów. Mógł po prostu powiedzieć, że dopiero mu się dziecko urodziło i każdy miałby luz", "Ogólnie ma rację, ale powiedział to w taki sposób, ze wystawił do pustej", "Przekaz zrozumiały, ale tragicznie dobrane słowa" - czytamy.

"Ludzie się pewnie rzucą, ale akurat wg mnie można zrozumieć jego zachowanie. A sam Gortat przecież cały czas udziela się charytatywnie", "Nie ma się co dziwić przy małym dziecku, ale wystarczyło powiedzieć, że ma małe dziecko i nie mógł, bo PR'owo jego wypowiedź jest tragiczna", "Nie ma niczego złego w tym, że musiał opiekować się synem, ale mógł to zdecydowanie lepiej ująć" - wtórują inni, a podobnych głosów jest znacznie więcej.

