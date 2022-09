Aktorka Hayden Panettiere i bokser wagi ciężkiej Władimir Kliczko poznali się w 2009 roku na imprezie. Zaczęli ze sobą randkować, aż w końcu stworzyli związek. I to taki pełen wzlotów i upadków. Dwa lata od pierwszego spotkania zdecydowali o rozstaniu, a po następnych dwóch latach wrócili do siebie .

Była partnerka Kliczki musiała zrzec się praw do córki. Przez nadużywanie alkoholu była w poważnym stanie

W lipcu bieżącego roku, w rozmowie z "People", aktorka wyznała, że była uzależniona od opioidów i alkoholu . Do tego doszła depresja poporodowa . "Nigdy nie chciałam skrzywdzić mojego dziecka, ale zdarzały się momenty, gdy po prostu nie chciałam z nią spędzać czasu. W moim życiu było wtedy bardzo dużo szarości" - zdradziła.

Z kolei w najnowszym odcinku "Red Table Talk" kobieta podzieliła się skrywanymi dotąd szczegółami na temat zrzeczenia się praw rodzicielskich do córki . Uderza ją to, że niektórzy sądzą, że "bez problemu, ot tak, zrezygnowała z opieki nad dzieckiem". " Podpisanie tych papierów było najbardziej bolesną rzeczą, jaką kiedykolwiek musiałam zrobić " - wyjawia.

Z jej słów wynika, że za bardzo nie miała wyboru i musiała oddać dziecko pod wyłączną kuratelę Kliczki. " To była decyzja, a nie dyskusja . Najważniejsze jest szczęście mojej córki" - tłumaczy.

Po przekazaniu pełni praw ojcu dziewczynki Hayden zajęła się swoim zdrowiem. A przez nadużywanie alkoholu sprawa była bardzo poważna. "W pewnym momencie zrobiłam się żółta. Poszłam do lekarza i usłyszałam od niego, że jeśli od razu nie przestanę pić, to wysiądzie mi wątroba. Zaczęłam czytać o przeszczepach wątroby. Dowiedziałam się, że dzięki nim można zyskać tylko jakieś pięć lat życia. A kto odda wątrobę osobie uzależnionej? Te pięć lat mną wstrząsnęło. To było jak wyrok śmierci" - wspomina.