Anna Przybylska była jedną z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Swoją przygodę z branżą filmową zaczynała od drugoplanowych ról, jednak szybko zauważono jej talent do aktorstwa i powierzano jej coraz odpowiedzialniejsze zadania. Do każdego z nich aktorka podchodziła jednak z uśmiechem na twarzy i udowadniała na każdym kroku, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych.

Jarosław Bieniuk skradł serce Anny Przybylskiej. Nigdy jednak nie zdecydowali się na ślub

Przez wiele lat Jarosław Bieniuk i Anna Przybylska tworzyli jedną z najpiękniejszych par w polskim show-biznesie. Już na pierwszy rzut oka widać było, że aktorka i piłkarz są w sobie szaleńczo zakochani. Swoją miłość udowodnili, wydając na świat trójkę dzieci. Ich najstarsza pociecha, Oliwia, przyszła na świat w 2002 roku. Cztery lata później do rodziny dołączył Szymon, a w 2011 roku para doczekała się trzeciego potomka - syna Jana. Mimo to zakochani nie zdecydowali się na ślub.

Anna Przybylska wielokrotnie pytana była przez dziennikarzy, dlaczego nie chce stanąć na ślubnym kobiercu z Bieniukiem. W końcu odpowiedziała na to pytanie i ujawniła prawdziwy powód. Jak się okazało, po nieudanym małżeństwie z Zygrą aktorka podjęła decyzję, że drugi raz nie da się zaciągnąć przed ołtarz. "Za wcześnie był ten ślub. Oboje byliśmy za młodzi i za dużo nam się wydawało. Bardzo przeżyłam rozwód, wstyd mi było przyznać się mamie, że to jednak nie jest to. Ona wiedziała o tym od początku, czekała, kiedy sama to sobie uświadomię" - przyznała w rozmowie dla magazynu "Pani".