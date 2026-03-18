Ksiądz Jarosław Wąsowicz to duchowny znany wcześniej głównie ze swojej działalności w środowisku kibicowskim, a także z organizowania projektów w duchu patriotycznym, takich jak mająca uhonorować niezłomną postawę Danuty Siedzikówny akcja "Serce dla Inki". To przedsięwzięcie, które oddaje cześć polskiej sanitariuszce z ruchu oporu Danucie Siedzikównie z okazji zbliżającej się setnej rocznicy jej urodzin. Właśnie z tej przyczyny do Białegostoku przybył salezjanin, który sprawuje obecnie obowiązki prezydenckiego kapelana. A podczas swojej wizyty pojawił się także w studiu "Radia i", opowiadając między innymi o swoich piłkarskich sympatiach.

- Jakiemu klubowi z Ekstraklasy ksiądz kibicuje? - zapytał duchownego jego rozmówca.

- Od dziecka Lechia Gdańsk, chociaż w Jagiellonii Białystok mam wielu wypróbowanych przyjaciół. Serdecznie was bracia pozdrawiam i też dziękuję za wasze zaangażowania w różne nasze kibicowskie inicjatywy patriotyczne. Mam tu wypróbowanych przyjaciół, na których mogę polegać i też trzymam kciuki za Jagiellonię - odpowiedział ksiądz Jarosław Wąsowicz.

O historii swojego zamiłowania do Lechii, które łączy go przecież z prezydentem Karolem Nawrockim, salezjanin opowiadał niegdyś na Podlasiu w "Radiu Białystok". - Ja jestem kibicem od lat 80., kibicem Lechii Gdańsk. Całe młodzieńcze życie to była moja pasja. Jeździłem też na mecze. (...) Kibicem jestem od lat 80., więc kiedy zostałem księdzem, nie przestałem chodzić na stadion.

Wątek swojej miłości do Lechii Gdańsk duchowny poruszył także jakiś czas temu w rozmowie z synem głowy naszego państwa Danielem Nawrockim, przeprowadzonej w ramach cyklu "Nawrocki w Polsce".

To jest wielka miłość, ale do całej "Biało-Zielonej" rodziny. Tak możemy nazwać środowisko kibiców Lechii Gdańsk. Bo to nie jest tylko piłka. Piłka można powiedzieć, że w tym wszystkim jest najmniej ważna

Co ciekawe, w trakcie wizyty w "Radiu i" ksiądz Jarosław Wąsowicz zdradził także kulisy tego, jak wyglądają jego codzienne obowiązki w Pałacu Prezydenckim.

Ksiądz Jarosław Wąsowicz o kibicowaniu Lechii i pracy dla Karola Nawrockiego

Na czym polega rola kapelana głowy państwa? Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie jest do bólu prosta. - Polega na byciu księdzem - stwierdził Jarosław Wąsowicz.

A rozwijając temat odpowiedział na - jak twierdzi - pojawiające się zarzuty dotyczące tego, że miesza się w świat polityki w roli doradcy Karola Nawrockiego. - Ja za to cenię pana prezydenta, że głównym zadaniem, które mi powierzył, jest to, abym dbał o sakramenty święte w Pałacu Prezydenckim, czyli o odprawianie Mszy Świętej i inne sakramenty dla niego, dla jego rodziny, dla współpracowników. I to się dzieje, i to jest moje główne zadanie, wbrew temu, co piszą niektóre media, że jestem jakimś wielkim doradcą politycznym. Ja się polityką nigdy nie zajmowałem - powiedział znany salezjanin.

Ja codziennie rano, gdy wstaję, zawsze zresztą, przez całe moje życie, dziękuję Panu Bogu za dar kapłaństwa. I to jest to, czym mogę dzisiaj najbardziej i najpiękniej panu prezydentowi służyć w jego misji. Natomiast też pozwolił mi realizować dalej projekty, z którymi jestem od wielu lat związany

A na koniec ksiądz Jarosław Wąsowicz opowiedział także, jak z jego perspektywy nasz kraj wyróżnia się na tle całego świata. - Ja dopiero spojrzałem z tej perspektywy, choć kiedyś się nad tym nie zastanawiałem, ale teraz tego doświadczam, że jesteśmy jedynym państwem na świecie. Jedynym, gdzie w najważniejszych instytucjach są kaplice, jest Najświętszy Sakrament. Bo kaplica jest w Pałacu Prezydenckim. Kaplica jest w drugim Pałacu Belwederskim i w polskim parlamencie. I to jest niezwykły dar, ale i zobowiązanie, żebyśmy pamiętali, że jesteśmy chrześcijańskim narodem - ogłosił.

Prezydent RP Karol Nawrocki

Na zdjęciu prezydent RP Karol Nawrocki (z prawej) oraz jego kapelan Jarosław Wąsowicz Krzysztof Kubiak/REPORTER / YouTube @Daniel Nawrocki Reporter

