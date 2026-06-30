To był ogromny cios dla Wrony i Zborowskiej. "Bardzo to przeżywałem"

Andrzej Wrona to kolejny przedstawiciel sportu, który pojawił się w studiu podcastu "W stylu Krychowiaka". W rozmowie z byłym reprezentantem Polski w piłce nożnej, Grzegorzem Krychowiakiem, emerytowany już siatkarz poruszył tematy nie tylko związane stricte ze sportem. 37-latek nie ukrywał, że jednym z największych wyzwań, z jakim przyszło mu się zmierzyć poza siatkarskim parkietem, była diagnoza jego żony, Zofii Zborowskiej-Wrony, którą aktorka usłyszała w trakcie ciąży. Wówczas wykryto u niej czerniaka, a więc jeden z najbardziej agresywnych nowotworów złośliwych, wywodzący się z komórek barwnikowych.

"Kiedy Zosia dowiedziała się o diagnozie, wszystko we mnie się gotowało. Wiedziałem jednak, że nie mogę dokładać jej własnego strachu. Musiałem być spokojem i wsparciem, nawet jeśli sam bardzo to przeżywałem. (...) Nigdy nie wiemy, z czym naprawdę mierzy się drugi człowiek. Bardzo łatwo ocenić kogoś po jednym zdjęciu albo jednym wpisie, nie znając całej historii" - przyznał.

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona poznali się na evencie. Dziś są polską "power couple"

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie, a historia ich związku bez wątpienia nadawałaby się na scenariusz dobrego hollywoodzkiego filmu. Poznali się w 2018 roku podczas przypadkowego spotkania na evencie branżowym. Aktorka i sportowiec szybko przekonali się, że jest to coś więcej, niż tylko zwykłe zauroczenie.

Już po kilku miesiącach Wrona zdecydował się wręczyć ukochanej pierścionek zaręczynowy, a na formalizację związku zakochani nie czekali długo. Ceremonia była kameralna, a w tym ważnym dniu zakochanym towarzyszyli najbliżsi oraz przyjaciele.

W lipcu 2021 roku na świat przyszła pierwsza córka Zofii i Andrzeja, Nadzieja. W maju 2024 roku do rodziny dołączyła kolejna córka, której nadano imię Jaśmina.

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska FOTOSTYK/AGENCJA SE/East News East News

Andrzej Wrona, Zofia Zborowska-Wrona Piętka Mieszko AKPA

Zofia Zborowska-Wrona, Andrzej Wrona Piętka Mieszko AKPA





Tomasz Fornal: Mocno kibicowałem Mai Chwalińskiej, to była fantastyczna historia Polsat Sport