To będzie nowa para w świecie tenisa? Aż huczy od plotek we Włoszech

Jannik Sinner musiał przełknąć gorzką pigułkę. Drugi tenisista świata wycofał się z turnieju ATP 1000 w Rzymie. U zwycięzcy tegorocznego Australian Open odezwały się problemy zdrowotne. Obecnie rywal Huberta Hurkacza zmaga się z urazem biodra. "Podczas rezonansu magnetycznego zobaczyliśmy, że coś jest w 100% nie tak. Wróciliśmy do Monachium, aby wykonać inne testy: stąd podjęliśmy tę trudną decyzję. Rzym to najbardziej wyjątkowy turniej w sezonie. Trzeba to zaakceptować, nawet jeśli boli" - wyznał z bólem drugi najlepszy tenisista na świecie.

Reklama