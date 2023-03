Zagraniczna prasa szeroko rozpisuje się o problemach osobistych Tigera Woodsa. Według "New York Post", "The Sun", "The Mirror", "ESPN" i innych źródeł golfista w kontrowersyjnych okolicznościach rozstaje się z partnerką Ericą Herman. "Długoletnia dziewczyna Woodsa zwróciła się z wnioskiem do sądu, by unieważnił jej umowę o zachowaniu poufności (NDA), do której podpisania, jak twierdzi, zmusił ją 15-krotny mistrz, gdy ich związek rozpoczął się w sierpniu 2017 r." - czytamy w "ESPN".