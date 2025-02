Thriller w Dubaju, tenisistka zalała się łzami. Mężczyzna trafił do aresztu

Do niezwykle niepokojącej sytuacji doszło we wtorek podczas meczu Emmy Raducanu z Karoliną Muchovą w Dubaju. W trakcie pierwszego seta wyraźnie przerażona Brytyjka nagle opuściła kort i zalała się łzami. Jak poinformowało WTA kolejnego dnia, mistrzyni US Open z 2021 roku miała zobaczyć na trybunach mężczyznę, który w ostatnim czasie zakłócał jej spokój. Został on wówczas wyrzucony z obiektu, a sprawą zainteresowała się policja. Teraz pojawił się komunikat o aresztowaniu natrętnego kibica.