Thomas Thurnbichler szaleje z radości. Został tatą, podzielił się swoim szczęściem

Thomas Thurnbichler ma się z czego cieszyć! Jego partnerka, Jessica Serra, urodziła, czym trener polskich skoczków pochwalił się w mediach społecznościowych. Narodzone dziecko to pierwsza pociecha Thurnbichlera, ale na co dzień opiekuje się on również synem z poprzedniego związku swojej ukochanej. Cała rodzina ma przed sobą zarówno radosne, jak i trudne chwile, tym bardziej że niebawem szkoleniowiec będzie musiał w całości oddać się swojej drużynie.