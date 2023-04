Thomas Thurnbichler pokazał w sieci fotkę z ukochaną. Intymne ujęcie

Thomas Thurnbichler zakochany po uszy. Opublikował w sieci piękne nagranie

Na brak sukcesów austriacki szkoleniowiec nie może też narzekać w życiu prywatnym. Były skoczek w ubiegłym roku przeprowadził się do Krakowa, by w pełni skupić się na nowej pracy. Co ciekawe, w byłej stolicy Polski Thurnbichler szybko znalazł prawdziwą miłość. Jessica Serra to pół Włoszka, pół Niemka która od kilku lat mieszka w Polsce. To, co połączyło parę, to bez wątpienia zamiłowanie do tatuaży. Ukochana Austriaka może pochwalić się bowiem co najmniej kilkunastoma "dziarami".