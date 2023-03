Thomas Thurnbichler podsumował MŚ w Planicy. Wystarczyło kilka słów

Wyjątkowe podziękowanie od Thomasa Thurnbichlera. Natychmiastowa reakcja fanów

Ostatnie tygodnie na długo zapadną w pamięci Thurbichlerowi. Austriak może być zadowolony z postawy swoich podopiecznych na mistrzostwach świata w Słowenii. Jeszcze nie tak dawno Kamil Stoch nie kwalifikował się do konkursu w Bad Mitterndorf , a kilka dni temu walczył o złoto, podczas najważniejszej imprezy tego sezonu. Od początku MŚ wiele mówiło się również o problemach zdrowotnych Dawida Kubackiego, który skarżył się na ból pleców. Na szczęście kibice odetchnęli z ulgą, kiedy 32-latek pojawił się na starcie.