"To już cztery lata, odkąd Lewy stał się blondynem. Złoty kolor włosów dla złotego zawodnika" - napisano na oficjalnym profilu Bayernu Monachium dedykowanym fanom "Die Roten" z Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Według prowadzących profil, pierwszy raz Lewandowski zaprezentował się w tym kolorze włosów 16 listopada 2017 roku.

Post cieszył się ponadprzeciętnym zainteresowaniem i dotarł nawet do piłkarzy monachijskiego klubu. Dowodem na to jest podanie go dalej przez Thomasa Muellera. Niemiec nie odmówił sobie też dodania uszczypliwego komentarza.

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie /INTERIA.PL





Robert Lewandowski wystąpi w meczu Bayern Monachium FC Augsburg

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Maria Andrejczyk 6.63% Iga Baumgart-Witan 2.51% Jan Błachowicz 1.81% Patryk Dobek 3.29% Jan-Krzysztof Duda 2.21% Kajetan Duszyński 2.09% Paweł Fajdek 2.73% Maryna Gąsienica-Daniel 0.87% Małgorzata Hołub-Kowalik 1.84% Hubert Hurkacz 5.86% Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska 1.91% Natalia Kaczmarek 1.95% Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann 2% Malwina Kopron 1.53% Dawid Kubacki 2.76% Bartosz Kurek 2.9% Wilfredo Leon 3.53% Robert Lewandowski 7.53% Natalia Maliszewska 1.21% Tadeusz Michalik 0.6% Aleksandra Mirosław 0.8% Katarzyna Niewiadoma 1.65% Wojciech Nowicki 2.96% Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec 1.08% Kamil Stoch 3.54% Iga Świątek 7.19% Justyna Święty-Ersetic 5.3% Dawid Tomala 3.34% Anita Włodarczyk 8.33% Karol Zalewski 1.39% Bartosz Zmarzlik 3.73% Piotr Żyła 4.91%

głosów: 4831

"Internet nigdy nie zapomina" napisał dodając emotikony sugerujące rozbawienie i żartobliwy ton. Szybko zainterweniowali internauci, stając w obronie Lewandowskiego i wrzucając do sieci nieudane kreacje modowe i zdjęcia z udziałem Muellera.

Reklama

Mueller i Lewandowski już w najbliższy piątek połączą siły w ligowym starciu Bayernu Monachium z Augsburgiem, w barwach którego szansę na występ będzie miał Rafał Gikiewicz.