Therese Johaug została mamą. Partner pokazał zdjęcie ze szpitala

"To największa i najwspanialsza rzecz, jaką można osiągnąć. Zostanie rodzicem przewyższa wszystkie złote medale, które zdobyłam w swojej karierze. Na początku myślałam, że to będzie bardzo fajne, potem jednak zdałam sobie sprawę, że tochę mnie to jednak przeraża. Że nie do końca wiem, w co się pakuje. Ale naprawdę nie mogę się doczekać" - ekscytowała się 34-latka.