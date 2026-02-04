Pogłoski o niesnaskach w rodzinie Beckhamów pojawiły się już krótko po ślubie Brooklyna i Nicoli Peltz. Media relacjonowały wówczas, że Victoria Beckham miała skraść show na uroczystości, doprowadzając do łez pannę młodą. Obie panie przekonywały jednak, że są to wyłącznie plotki, a one same darzą się ogromnym wsparciem i wzajemnym szacunkiem. Kilka lat później temat rzekomego konfliktu powrócił, gdy Brooklyn i jego żona zaczęli stopniowo dystansować się od reszty rodziny. Kulminacją napięć była decyzja Brooklyna o zerwaniu kontraktu z rodzicami i nakazie, by kontaktowali się z nim wyłącznie za pośrednictwem prawników.

Nelson Peltz przerywa milczenie ws. konfliktu u Beckhamów. Króciutko

Na temat medialnego sporu po raz pierwszy publicznie wypowiedział się Nelson Peltz, ojciec Nicoli. Podczas wydarzenia WSJ Invest Live w West Palm Beach 3 lutego miliarder zabrał głos w sprawie rodzinnego konfliktu i wyraźnie opowiedział się po stronie córki i zięcia. Pytany przez dziennikarkę Wall Street Journal, Lauren Thomas, o doświadczenia w zarządzaniu sytuacjami o wysokim napięciu, Peltz odpowiedział z ironią: "Czy moja rodzina była ostatnio w prasie? W ogóle tego nie zauważyłem". Gdy zapytano go, jakie rady przekazuje rodzinie w trudnych momentach, miliarder stwierdził: "Moja rada brzmi: trzymajcie się, do cholery, z dala od prasy. A ile dobrego to przyniosło?".

Choć odmówił szerokiego komentowania medialnego konfliktu, jego wypowiedź była jednoznaczna. Między wierszami biznesmen wbił szpilę teściom swojej pociechy. "Moja córka i Beckhamowie to zupełnie inna historia. To nie jest temat na dzisiejsze relacje, ale powiem jedno: moja córka jest wspaniała, mój zięć Brooklyn jest wspaniały i nie mogę się doczekać, aż będą mieli długie i szczęśliwe małżeństwo" - mówił Peltz, jasno pokazując swoje wsparcie dla młodej pary.

Całą sytuację dodatkowo podgrzewa fakt finansowy - Nelson Peltz co miesiąc przekazuje córce milion dolarów kieszonkowego, a przed ślubem Brooklyn podpisał intercyzę, która w razie rozwodu wyklucza jego dostęp do majątku rodziny Peltzów. Co więcej, według mediów obecna wartość majątku Nelsona Peltza jest trzykrotnie wyższa od tego, który posiadają Beckhamowie, co tylko zwiększa zainteresowanie opinii publicznej całym konfliktem.

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz-Beckham Frazer Harrison/Getty Images AFP

Victoria Beckham i David Beckham pojawili się wraz z rodziną pierwszy raz publicznie od momentu konfliktu z Brooklynem Jean-Marc Haedrich/SIPA East News

Nelson Peltz Bloomberg Getty Images

Prezes PKOl-u zaatakował ministra sportu ws. flagi. Kamera uchwyciła całą prawdę Polsat Sport