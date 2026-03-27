Marc-Andre ter Stegen z pewnością nie może uznać styczniowego transferu do Girony za szczęśliwy. 33-latek już po drugim meczu dla nowej drużyny doznał urazu lewego ścięgna podkolanowego i ponownie trafił na salę operacyjną. Niemiecki golkiper z powodu kontuzji stracił już cały luty i marzec, a jego powrót na boisko w dalszym ciągu wydaje się odległy. Przerwa od boiskowych występów po zabiegu z 6 lutego miała wynieść od trzech do czterech pełnych miesięcy.

Takie wieści oznaczały, że były kapitan FC Barcelona kolejny raz w krótkim odstępie czasu wypada z gry na co najmniej kilka miesięcy. Przypomnijmy, że Niemiec stracił praktycznie cały poprzedni sezon ze względu na całkowite zerwanie ścięgna rzepki w prawym kolanie. Na niedomiar złego ter Stegen w zeszłym roku mierzył się również z kryzysem w swoim życiu prywatnym, który poskutkował głośnym rozstaniem z żoną Danielą Jehle. Para, która ma dwóch synów - Bena [ur. 2019 r.] i Toma [ur. 2024 r.] - ogłosiła koniec małżeństwa w marcu 2025 r.

Nagły komunikat od ter Stegena. Nadchodzą wielkie zmiany w życiu

Ter Stegen nie potrzebował jednak zbyt wiele czasu, aby uleczyć złamane serce i już trzy miesiące później przedstawił światu swoją nową wybrankę, którą została Ona Sellares. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że para poszła o krok dalej w swojej relacji i podjęła bardzo ważną decyzję o wspólnym rodzicielstwie. W czwartkowy wieczór w ich mediach społecznościowych pojawił się wpis, który zdradza, że golkiper ponownie zostanie ojcem.

- Pełna miłości - napisała Ona Sellares na swoim profilu na Instagramie, współdzieląc wpis z ter Stegenem.

Do wpisu Sellares załączyła także zdjęcie USG, z którego wynika, że ciąża rozwija się prawidłowo. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jakiej płci będzie kolejny potomek Niemca. Para nie zdradziła również, kiedy na świat przyjdzie ich dziecko.

Flick potwierdza, że ​​Ter Stegen opuści Barcelonę © 2026 Associated Press