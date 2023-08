Tenisowa WAG zachwyca na US Open. Kibice nie mogą oderwać od niej wzroku

Kibice tenisa nie mogą narzekać teraz na brak emocji. W Stanach Zjednoczonych trwa obecnie ostatni w sezonie turniej wielkoszlemowy - US Open. Kobiety i mężczyźni mają teraz szansę na zdobycie prestiżowego tytułu oraz ogromnych premii finansowych. Pula nagród w tegorocznej edycji turnieju wynosi bowiem ponad 65 milionów dolarów.

Wśród zawodników biorących udział w nowojorskim turnieju znalazł się Taylor Fritz . Amerykanin wcale nie jest postacią anonimową, jeśli chodzi o świat tenisa. Nie ma on co prawda na swoim koncie seniorskich tytułów wielkoszlemowych, w 2015 roku jednak zwyciężył juniorski US Open.

Mimo braku większych osiągnięć 25-latek znajduje się obecnie w czołówce światowego rankingu męskiego tenisa. Amerykanin jest w tym momencie dziewiątą rakietą świata. Teraz ma on szansę zaliczyć awans w rankingu. Aby to zrobić, musi on jednak spisać się dobrze podczas turnieju US Open.

Taylor Fritz podczas nowojorskiej imprezy wielkoszlemowej nie może narzekać na brak wsparcia. Jak na reprezentantka gospodarzy przystało, 25-latek ma po swojej stronie kibiców. Na trybunach podczas meczów amerykańskiego tenisisty zasiadają także jego bliscy, w tym m.in. jego partnerka Morgan Riddle.

Morgan Riddle zrobiła show na US Open

Taylor Fritz i Morgan Riddle poznali się podczas pandemii koronawirusa w 2020 roku. Od tamtej pory influencerka regularnie podróżuje z ukochanym po świecie, dopingując mu podczas ważnych imprez tenisowych. O tym, jak wygląda relacja tej dwójki fani tenisa mogli przekonać się, oglądając serial dokumentalny "Break Point" na platformie Netflix.

Morgan Riddle podobnie jak jej ukochany mocno interesuje się sportem, a w szczególności tenisem. Na jej profilu na Instagramie znaleźć można sporo wpisów o tematyce sportowej. Podczas tegorocznej edycji Wimbledonu kobieta miała okazję sprawdzić się w roli dziennikarki. Prowadziła ona bowiem oficjalne konta Wimbledonu w mediach społecznościowych, gdzie zamieszczała reportaże i wywiady z zawodnikami i kibicami. Ukochanej Taylora Fritza nie mogło zabraknąć także podczas US Open.

Tym razem Morgan Riddle na turnieju wielkoszlemowym pojawiła się jedynie w roli fanki tenisa. Mimo to młoda Amerykanka od razu ściągnęła na siebie uwagę kibiców i dziennikarzy. Wszystko przez stylizację, jaką wybrała kobieta na mecz Taylora Fritza z Juanem Pablo Varillasem, który odbył się w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. Fotkami z tego spotkania Riddle pochwaliła się na Instagramie.

Na reakcję kibiców nie trzeba było długo czekać. Morgan Riddle po raz kolejny obsypana została bowiem komplementami. "Twoja najlepsza stylizacja meczowa do tej pory. Nie mogę, to jest takie idealne", "Ikona", "Świetnie wyglądasz", "Królowa", "Tenisowa Barbie", "Czerwień to twój kolor" - zachwycali się w komentarzach.