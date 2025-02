Rywalizacja tenisistek w sezonie 2025 nabiera tempa. Za nami pierwszy turniej wielkoszlemowy Australian Open, w którym po końcowe trofeum sięgnęła Madison Keys. Amerykanka pokonała wówczas Arynę Sabalenkę i tym samym dołączyła do grona zawodniczek w tourze, które mogą pochwalić się wielkoszlemowym tytułem. Tak ogromnego sukcesu nie odniosła do tej pory Marta Kostiuk. Ukrainka co prawda brylowała w czasach juniorskich i wygrała wówczas Australian Open 2017 w grze pojedynczej dziewcząt oraz US Open 2017 w grze podwójnej dziewcząt, jednak w seniorskiej karierze nie udało jej się jeszcze zdobyć trofeum. Najlepszy wynik osiągnęła podczas ubiegłorocznej edycji Australian Open, kiedy to doszła aż do ćwierćfinału. Wówczas musiała jednak uznać wyższość Coco Gauff, która wygrała to spotkanie 7:6(6), 6:7(3): 6:2.

