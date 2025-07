Tenisistka z narzeczoną w Barcelonie. Mają co świętować

Daria Kasatkina to jedna z rosyjskich sportsmenek, która otwarcie sprzeciwiała się decyzji Władimira Putina o ataku na Ukrainę . Jeszcze tego samego roku tenisistka ponownie "podpadła" swoim rodakom - dokonała bowiem coming outu i zdradziła, że już od jakiegoś czas jest w szczęśliwym związku ze srebrną medalistką igrzysk olimpijskich w łyżwiarstwie, Natalią Zabijako . Wkrótce potem sportsmenka w wywiadzie dla "The Sunday Times" wyjawiła, że na ujawnienie swojej orientacji seksualnej i potępienie działań agresora w kraju naszych wschodnich sąsiadów zdecydowała się, aby nie mieć później wyrzutów sumienia.

"Chcę mieć do siebie szacunek, gdy patrzę w lustro. Jeśli bycie dobrym człowiekiem oznacza, że muszę poświęcić swój dom, to jest to mój wybór. Potępienie wojny było dla mnie dużym ryzykiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że moi rodzice wciąż tam są. Nie mogłam jednak milczeć i uważać, że wszystko jest w porządku" - oznajmiła.