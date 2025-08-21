Tenisistka każe sobie płacić fortunę za randki. Ujawniła powód

Sachia Vickery co prawda nie należy do grona najlepszych tenisistek świata, jednak kojarzyć ją mogą fani, którzy od lat na bieżąco obserwują poczynania zawodniczek w kobiecym tenisie. Amerykanka największe sukcesy w karierze odnosiła ponad dekadę temu, a we wrześniu 2013 roku osiągnęła swój najlepszy wynik, jeśli chodzi o pozycję w rankingu WTA - wówczas znalazła się na 187. lokacie, jednak w TOP200 nie utrzymała się długo. Dziś jest dopiero w szóstej setce rankingu i nie ukrywa, że tenis wcale nie jest jej głównym źródlem dochodu.

Sachia Vickery zarabia na portalu dla dorosłych. Pobiera opłaty za randki

Na życie 30-letnia tenisistka zarabia w mediach społecznościowych, w konkretnie na platformach dla dorosłych. Tam, jak sama przyznała, publikuje treści "zbyt pikantne na Instagram". W rozmowie z portalem Black Spin Global Amerykanka wyznała, że kariera w tenisie pomogła jej w zdobyciu odpowiedniego rozgłosu i teraz zarabia ona niemałe pieniądze na publikacji odważnych zdjęć. Co więcej, Vickery nie wstydzi się swojej działalności. "To najłatwiejsze pieniądze, jakie kiedykolwiek zarobiłam i lubię to robić" - napisała niegdyś na swoim profilu na Instagramie.

Po założeniu konta na popularnej platformie dla dorosłych zainteresowanie Sachią Vickery sięgnęło zenitu, a oferty matrymonialne zaczęły spływać do niej tuzinami. Amerykanka szybko doszła do wniosku, że chce połączyć przyjemne z pożytecznym i... zaczęła żądać opłaty od swoich adoratorów w zamian za wyjście z nią na randkę. Jak donosi "The Sun", 30-letnia sportsmenka pobiera 1000 dolarów od każdego chętnego na spotkanie kandydata. Decyzja ta wynika z przykrych doświadczeń tenisistki, co ujawniła niegdyś na Instagramie.

"Nie umawiam się już na randki za darmo ze względu na zachowanie mężczyzn, teraz wymagam depozytu przed datą" - wyznała.

W końcówce sierpnia tenisistka odłożyła na bok oferty matrymonialne i postanowiła skupić się w pełni na sportowej karierze. Po dłuższej przerwie związanej z kontuzją powróciła ona do gry w tenisa i wzięła udział w kwalifikacjach do US Open. Niestety, w drugiej rundzie została ona pokonana przez Niemkę Ellę Seidel.

Sachia Vickery Marijan Murat AFP

Sachia Vickery Ulises Ruiz AFP

Sachia Vickery Jam Media AFP