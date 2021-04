Hubert Hurkacz dostał niezwykły prezent urodzinowy. McLaren podarował mu bowiem model 720S coupe. którym będzie mógł jeździć po ulicach rodzinnego Wrocławia.

To nie pierwsza akcja tej marki z najlepszym polskim tenisistą. Dwa lata temu Hurkacz dostał do testowania mclarena 720S spider.



"Przy kolejnej okazji - tym razem urodzinach - wspólnie z jego fanklubem, obdarowaliśmy go ponownie modelem 720S, jednak tym razem w wersji coupé" - czytamy na portalu społecznościowym tego producenta samochodów.



Hurkacz co prawda urodziny obchodził 11 lutego, ale na pewno nie pogniewa się z opóźnienia przy takim podarunku.



"Od dziecka lubiłem samochody, interesowały mnie. Miałem okazję jeździć mclarenem, to są niesamowite maszyny, lubię też bardzo bmw" - mówił Hurkacz w rozmowie z TVP Sport.

24-letni wrocławianin niedawno wygrał turniej ATP 1000 w Miami, zostając pierwszym polskim tenisistą w grze pojedynczej, który dokonał tej sztuki.

Zdjęcie McLaren 720S / Getty Images

