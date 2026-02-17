Łyżwiarstwo figurowe to jedna z najdostojniejszych dyscyplin, rozgrywanych podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Jest to również jeden z najtrudniejszych technicznie sportów, wymagający od zawodników nie lada umiejętności.

Z tego powodu sportowcy otrzymują od jury punkty za styl przejazdu oraz techniczne aspekty swoich prób. To właśnie te elementy składają się na pełną końcową notę występu. Na pierwszy rzut oka system ten wygląda dość sprawiedliwie. Zimowe igrzyska olimpijskie z 2002 roku pokazały nam jednak, że stwarzał on spore pole do nadużyć.

To nie miało prawa się wydarzyć. Skandal, który całkowicie wstrząsnął światem sportu

9 lutego 2002 roku w Salt Lake City mogliśmy podziwiać olimpijskie zmagania par sportowych w łyżwiarstwie figurowym. Na czele klasyfikacji generalnej uplasowała się wówczas rosyjska para, w skład której wchodzili Jelena Bierieżna oraz Anton Sicharulidze. Za ich plecami znajdowali się natomiast reprezentujący Kanadę Jamie Sale i David Pelletier. To właśnie te duety stawiane były w roli faworytów do walki o złoto ZIO. Łyżwiarze z Ameryki Północnej mieli tego dnia szansę wyprzedzić rywali, jednak podczas swojego przejazdu zaliczyli upadek, który wpłynął na ocenę tzw. komponentów. Nie przekreślało to jednak szans na zdobycie upragnionego medalu.

Kolejnym etapem rywalizacji był segment dowolny, rozgrywany 11 lutego. Podczas występu Sicharulidze popełnił mały, jednak zauważalny błąd przy wykonaniu podwójnego axla. Nie była to zresztą ostatnia pomyłka rosyjskiej pary podczas prezentowania programu dowolnego. Zupełnie inaczej przedstawiała się natomiast sytuacja ich bezpośrednich rywali. Kanadyjczycy zaliczyli bezbłędną próbę, który zachwycił przychylnie nastawioną im publiczność.

Pogodne nastroje bardzo szybko zamieniły się jednak w niedowierzanie. Zgodnie z przewidywaniami Sale i Pelletier otrzymali od arbitrów nieco wyższe noty za elementy techniczne swojego przejazdu. W przypadku oceny walorów artystycznych sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie. Aż 7 z 9 arbitrów postanowiło bowiem przyznać w tej kwestii notę 5,9 (najwyższą możliwą notą było wówczas 6,0) Bierieżnej i Sicharulidze. W przypadku kanadyjskiej pary na taką samą oceną komponentów zdecydowało się już raptem 4 arbitrów. Ostatecznie, na korzyść Rosjan punktowali sędziowie z: Rosji, Chin, Francji, Polski oraz Ukrainy. Wyższość Sale i Pelletiera uznali natomiast arbitrzy ze: Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii i Niemiec.

Dysproporcja w ocenie komponentów zaważyła na ostatecznym werdykcie. Po zsumowaniu wyników okazało się bowiem, że to Bierieżna i Sicharulidze są na czele stawki. Organizatorzy imprezy nie tracili czasu na dalsze dywagacje. Rosjanie otrzymali złoty medal, zaś ich rywale z Kanady musieli zadowolić się srebrem. Podium dopełniła wówczas chińska para Shen Xue/Zhao Hongbo.

Pani sędzia wygadała się tuż po zawodach. Ten spisek odmienił oblicze dyscypliny

Sytuacja, która miała miejsce podczas rywalizacji par w łyżwiarstwie figurowym, momentalnie zagościła na pierwszych stronach wszystkich olimpijskich relacji. Mało kto mógł się bowiem pogodzić z ostatecznym rozstrzygnięciem ówczesnych zawodów. Początkowo nie było jednak podstaw, aby podważyć słuszność sędziowskiego werdyktu. Do czasu.

Po zakończeniu zawodów francuska arbiter Marie-Reine Le Gougne, targana silnymi emocjami, wyznała szokującą prawdę na temat zmagań olimpijskich z 2002 roku. W rozmowie z szefową komitetu technicznego Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, Sally Stapleford, powiedziała ona, że doszło wówczas do zmowy sędziowskiej. Szef francuskiej federacji łyżwiarskiej Didier Gailhaguet miał zmusić Le Gougne do uznania wyższości rosyjskiej pary. W zamian Rosjanie mieli się natomiast odwdzięczyć Francuzom podczas zmagań par tanecznych (francuska para wygrała wówczas złoty medal w rywalizacji par tanecznych).

Doniesienia te niemal natychmiast uruchomiły śledztwo. W późniejszych relacjach Le Gougne wycofywała się ze swoich zeznań. Twierdziła ona, że została zmanipulowana przez Stapleford. Pierwotna wersja francuskiej pani sędzi sprawiła jendka, że dość otwarcie domagano się zmiany końcowego werdyktu. Prezes Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, Ottavio Cinquanta początkowo nie chciał przystać na tego typu rozwiązanie. Uważał, że nie ma wystarczających podstaw do takiego działania. Później wykazywał się on odmienną postawą.

Presja wywierana na światowych federacjach stawała się coraz większa. Afery nie dało się w żadne sposób wyciszyć. Ostatecznie ówczesny szef MKOl-u Jacques Rogge zorganizował specjalną konferencję prasową, na której ogłosił światu bezprecedensową decyzję - pierwszy raz w historii dyscypliny na najwyższym stopniu olimpijskiego podium stanęły dwie pary - Bierieżna i Sicharulidze oraz Sale i Pelletier. Le Gougne i Gailhaguet zostali natomiast zawieszeni na trzy lata. Ceremonię rozdania medali powtórzono, choć nie wzięli w niej już udziału chińscy łyżwiarze.

Sytuacja z zimowych IO w Salt Lake City niosła za sobą jeszcze jeden ważny skutek. Zdecydowano się na zmianę systemu oceniania łyżwiarzy, który podatny był wówczas na manipulację. Wpierw postawiono na anonimowe oceny, jednak to nie zdało egzaminu. W 2006 roku do użytku powszechnego wszedł natomiast system ISU (Międzynarodowy System Sędziowania). Wprowadzał on dwa odrębne gremia sędziowskie (panel techniczny oraz panel sędziowski), oceniające występ na podstawie technicznych aspektów przejazdu oraz walorów artystycznych. Zmieniono również skalę punktowania, skupiając się na pojedynczych elementach występu. To zagranie całkowicie zrewolucjonizowało dyscyplinę, kładąc jednocześnie nacisk na dużo bardziej skomplikowane figury oraz wykonywanie dużej ilości skoków.

