Tego polska siatkarka się nie spodziewała. Otrzymała bolesny cios

Martyna Grajber-Nowakowska to postać doskonale znana fanom polskiej siatkówki. 28-latka swoją karierę zaczynała od występów w barwach klubów PTPS Piła i SMS PZPS Sosnowiec. W 2013 roku trafiła ona do klubu Budowlani Łódź, z którym podpisała pierwszy profesjonalny kontrakt. Pięć lat później zawodniczka z Żywca nawiązała współpracę z klubem Chemik Police. W barwach tego zespołu odniosła największe do tej pory sukcesy, w tym zdobycie dwóch mistrzostw Polski.