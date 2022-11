Tego nikt dotąd nie praktykował. "Wujek Chen" zadziwił świat

Sport to zdrowie, a przebiegnięcie maratonu w 3,5 godziny wymaga końskiego zdrowia - to wie każdy, kto tylko regularnie się rusza. Utrzymywanie średniego tempa na poziomie poniżej 5 minut na kilometr nie jest rzeczą łatwą na tak długim dystansie. Tym bardziej więc szokujące jest to, co w maratonie w Xin’anjian zrobił 50-letni Chińczyk. I jak się okazuje, nie jest to jego pierwszy taki wyczyn!