Wielu sportowców po zakończeniu kariery decyduje się na spróbowanie swoich sił w polityce. Kilku z nich udało się to i z powodzeniem startują w wyborach. Jednym z takich przykładów jest znany z gry w piłkę nożną, Tomasz Frankowski. 22-krotny reprezentant Polski w 2019 roku został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego. W 2024 nie uzyskał jednak reelekcji.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku jednego z najbardziej znanych polityków ze świata sportu, czyli Pawła Papke. Ten w 2023 roku dostał się do Sejmu po raz trzeci. Podczas swojej kariery siatkarskiej wywalczył aż pięć złotych medali mistrzostw polski, pięć srebrnych i trzy brązowe, a do tego dołożył trzy wygrane Puchary Polski.

Atakujący rozegrał także aż 149 meczów w barwach reprezentacji Polski. Karierę zakończył w 2010 roku, a w 2011 po raz pierwszy otrzymał mandat posła na Sejm RP.

Ze środowiska siatkówki w Sejmie znajduje się również Małgorzata Niemczyk, dla której aktualna kadencja jest już czwartą. Dla 55-latki zdecydowanie jednym z największych sukcesów jest złoty medal mistrzostw Europy, jaki wywalczyła wówczas reprezentacja Polski. Poza tym jest także aż ośmiokrotną zdobywczynią Pucharu Polski oraz pięciokrotną mistrzynią Polski.

Są inni sportowy, dyscypliny mogą zadziwić

W Sejmie znalazł się Artur Siemaszko, były piłkarz m.in. Arki Gdynia. Do tego wystarczającą liczbę głosów dostał były żużlowiec, Robert Wardzała. Posłem w aktualnej kadencji Sejmu RP jest również znany dziennikarz sportowy, Tomasz Zimoch.

W tym gronie znajduję się także Jagna Marczułajtis-Walczak, była snowboardzistka. Grono posłów związanych ze sportem zamyka Apoloniusz Tajner, były trener Adama Małysza, a także prezes Polskiego Związku Narciarskiego w latach 2006-2022.

W 2004 roku bez powodzenia wystartował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zdecydowanie lepiej poszło mu w 2023, gdy uzyskał mandat posła X kadencji Sejmu RP.

Fotograf na korcie i furia Miedwiediewa. Rosjanin odpadł z US Open AP © 2025 Associated Press

Apoloniusz Tajner AFP

Poseł Tomasz Zimoch Wojciech Olkusnik East News

Dariusz Dziekanowski Artur Szczepanski/REPORTER / Facebook.com/RobertSzewczykOlsztyn / Artur Szczepanski/REPORTER East News