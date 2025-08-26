Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tego nie wiedzą wszyscy, sportowcy są w Sejmie. Znane nazwiska po wielkich karierach

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Od lat wielu sportowców po karierze lub jeszcze w jej trakcie decyduje się na wejście w świat polityki, czego idealnym przykładem jest chociażby mała grupka ludzi związanych ze sportem podczas aktualnej kadencji Sejmu. Do niego dostało się aż sześciu przedstawicieli świata sportu. Wśród nich znajduję się m.in. pięciokrotny mistrz Polski w siatkówkę, Paweł Papke.

Sejm. Widok na ławy rządowe. Zdjęcie ilustracyjne
Sejm. Widok na ławy rządowe. Zdjęcie ilustracyjneDominika Zarzycka / NurPhotoAFP

Wielu sportowców po zakończeniu kariery decyduje się na spróbowanie swoich sił w polityce. Kilku z nich udało się to i z powodzeniem startują w wyborach. Jednym z takich przykładów jest znany z gry w piłkę nożną, Tomasz Frankowski. 22-krotny reprezentant Polski w 2019 roku został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego. W 2024 nie uzyskał jednak reelekcji.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku jednego z najbardziej znanych polityków ze świata sportu, czyli Pawła Papke. Ten w 2023 roku dostał się do Sejmu po raz trzeci. Podczas swojej kariery siatkarskiej wywalczył aż pięć złotych medali mistrzostw polski, pięć srebrnych i trzy brązowe, a do tego dołożył trzy wygrane Puchary Polski.

    Atakujący rozegrał także aż 149 meczów w barwach reprezentacji Polski. Karierę zakończył w 2010 roku, a w 2011 po raz pierwszy otrzymał mandat posła na Sejm RP.

    Ze środowiska siatkówki w Sejmie znajduje się również Małgorzata Niemczyk, dla której aktualna kadencja jest już czwartą. Dla 55-latki zdecydowanie jednym z największych sukcesów jest złoty medal mistrzostw Europy, jaki wywalczyła wówczas reprezentacja Polski. Poza tym jest także aż ośmiokrotną zdobywczynią Pucharu Polski oraz pięciokrotną mistrzynią Polski.

    Są inni sportowy, dyscypliny mogą zadziwić

    W Sejmie znalazł się Artur Siemaszko, były piłkarz m.in. Arki Gdynia. Do tego wystarczającą liczbę głosów dostał były żużlowiec, Robert Wardzała. Posłem w aktualnej kadencji Sejmu RP jest również znany dziennikarz sportowy, Tomasz Zimoch.

    W tym gronie znajduję się także Jagna Marczułajtis-Walczak, była snowboardzistka. Grono posłów związanych ze sportem zamyka Apoloniusz Tajner, były trener Adama Małysza, a także prezes Polskiego Związku Narciarskiego w latach 2006-2022.

    W 2004 roku bez powodzenia wystartował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zdecydowanie lepiej poszło mu w 2023, gdy uzyskał mandat posła X kadencji Sejmu RP.

    Fotograf na korcie i furia Miedwiediewa. Rosjanin odpadł z US OpenAP© 2025 Associated Press

    Apoloniusz Tajner
    Apoloniusz TajnerAFP
    Łysy mężczyzna w okularach i garniturze stoi w eleganckiej sali z marmurowymi ścianami, trzymając dokumenty, w tle widoczny jest zielony fotel, gaśnica oraz fragment rzeźby.
    Poseł Tomasz ZimochWojciech OlkusnikEast News
    Dariusz Dziekanowski
    Dariusz DziekanowskiArtur Szczepanski/REPORTER / Facebook.com/RobertSzewczykOlsztyn / Artur Szczepanski/REPORTEREast News

