Tego nie spodziewał się chyba nikt. Gwiazdor futbolu debiutuje w nowej roli

Oprac.: Amanda Gawron

Sergio Ramos, legenda Realu Madryt i obecnie piłkarz meksykańskiego Monterrey, zaskoczył fanów nietypowym ruchem - zadebiutował jako solowy artysta muzyczny. Jego pierwszy singiel zatytułowany "Cibeles" ukazał się 31 sierpnia i jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych. Co ciekawe, nie wszyscy kibice docenili talent muzyczny znanego piłkarza. W sieci pojawiło się wiele uszczypliwych komentarzy.

Sergio Ramos nie jest postacią anonimową dla fanów futbolu. 39-latek przez 15 sezonów był kluczową postacią Realu Madryt. W barwach "Los Blancos" zdobył m.in. pięć tytułów mistrza Hiszpanii, cztery Superpuchary, dwa Puchary Króla, a także cztery trofea Ligi Mistrzów. Do tego doszły trzy Superpuchary Europy i cztery tytuły klubowego mistrza świata. Choć jego piłkarska kariera nie dobiegła jeszcze końca, Ramos postanowił spróbować teraz swoich sił w zupełnie innej roli. 31 sierpnia światło dzienne ujrzał bowiem jego debiutancki singiel "Cibeles", w którym piłkarz nawiązał do czasów gry dla "Królewskich".

Sergio Ramos w roli piosenkarza. Nie obyło się bez słów krytyki

Utwór "Cibeles" to nie tylko nowy rozdział w karierze Ramosa, ale również osobisty hołd dla Realu Madryt i lat spędzonych w stolicy Hiszpanii. W opublikowanym w mediach społecznościowych klipie promującym singiel pojawiają się archiwalne nagrania z najważniejszych momentów jego kariery piłkarskiej. Kulminacyjnym symbolem jest oczywiście plac Cibeles - tradycyjne miejsce świętowania sukcesów "Królewskich" przez kibiców i piłkarzy.

Choć dla wielu fanów Realu nowy projekt Ramosa ma wartość sentymentalną, reakcje na sam utwór są mieszane. W sieci szybko zyskał popularność jeden z krytycznych komentarzy. "Ustawię ten utwór jako budzik, aby móc jak najszybciej go wyłączyć" - napisał jeden z internautów. Dla części słuchaczy brzmienie i wykonanie nie spełniły oczekiwań, inni doceniają odwagę Ramosa i jego sentymentalne podejście do przeszłości.

Warto zaznaczyć, że Ramos nie jest całkowitym nowicjuszem w świecie muzyki. W przeszłości brał udział w projektach z artystami flamenco i muzyki popularnej. Współpracował z zespołem Los Yakis przy utworze "No me contradigas" oraz z wokalistą Demarco Flamenco przy piosence "Otra estrella en tu corazón". W kwietniu ubiegłego roku ogłoszono także, że Ramos bierze udział w nagraniach nowego albumu meksykańskiego piosenkarza Carina Leona. Mimo to "Cibeles" to jego pierwszy autorski solowy singiel.

