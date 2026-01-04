Tego Nawrocki już nie zapomni. Jego kapelan ogłasza. Historyczny moment

- Duchowny i naukowiec. Człowiek odważny, oddany Panu Bogu patriota. Antykomunista, były członek Federacji Młodzieży Walczącej. (...) Człowiek pogodny, pracowity, a także pełen życzliwości - tak księdza Jarosława Wąsowicza przedstawiał sam Karol Nawrocki, gdy informował o tym, że to właśnie on objął funkcję kapelana w Pałacu Prezydenckim.

Wspomniał także przy okazji wówczas o jego związkach z ruchem kibicowskim oraz o wydanych przez księdza Jarosława Wąsowicza publikacjach. On sam za najważniejszą uznaje tę poświęconą Lechii Gdańsk: "Biało-zielona Solidarność. O fenomenie politycznym kibiców gdańskiej Lechii 1981-1989".

Skąd bierze się jego wybór? O tym sam zainteresowany opowiedział w rozmowie z synem prezydenta Danielem Nawrockim, przeprowadzonej w ramach cyklu "Nawrocki w Polsce".

To jest wielka miłość, ale do całej "Biało-Zielonej" rodziny. Tak możemy nazwać środowisko kibiców Lechii Gdańsk. Bo to nie jest tylko piłka. Piłka można powiedzieć, że w tym wszystkim jest najmniej ważna

I dodał: - Lechia nigdy jeszcze nie zdobyła mistrzostwa Polski, choć jest taka przyśpiewka kibicowska: "Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud. Zrób z Lechijki mistrza Polski, zrób. My czekamy 80 lat, a w historii klubu mistrza Polski brak". (...) Ale w tym wszystkim nie chodzi o piłkę. Chodzi o przyjaźnie. Chodzi o pewien etos środowiska, w którym jako dziecko wzrastałem, który jest dla mnie ważny i za który Bogu dziękuję.

Kapelan Karola Nawrockiego wprost o prezydencie. "O tym nie zapomni"

Mówiąc o kibicach nie tylko Lechii Gdańsk, ale też innych polskich klubów, ksiądz Jarosław Wąsowicz docenił ich zaangażowanie w walkę z systemem komunistycznym w ostatnich latach PRL-u.

Opowiedział także, opierając się między innymi na własnych doświadczeniach, o wartościach, których jego zdaniem uczy przynależność do grona kibiców danego klubu.

- Że nie zdradza się przyjaciół, że nigdy się ich nie zostawia. Obojętnie w jakiej sytuacji by się nie znaleźli, to zawsze brat na brata może liczyć. I to jest niezwykle ważne. Że jak walczymy razem i jesteśmy w jednym szeregu, to walczymy. Że jak komuś się dzieje krzywda, to staramy się mu pomóc. Jak trzeba coś zrobić dla Lechii, dla Polski, to jesteśmy w jednym szeregu - wyliczał salezjanin.

A następnie wspomniał o prezydencie Karolu Nawrocki, przypominając przy okazji o jego ubiegłorocznej już wizycie na stadionie Lechii - z którą sam otwarcie sympatyzuje - przy okazji meczu z Motorem Lublin. Prezydent RP nie tylko pojawił się wówczas na stadionie, ale i wszedł do sektora najbardziej zagorzałych fanów, gdzie został przyjęty z otwartymi ramionami.

Sam ksiądz Jarosław Wąsowicz przyznał, że był to "historyczny moment", w którym Karol Nawrocki prawdopodobnie już nigdy nie zapomni.

Myślę, że twój tata, który z tego środowiska też się wywodzi, odczuł to w czasie kampanii i kiedy już został prezydentem. To był dla mnie też wzruszający moment, ale w ogóle historyczny moment, że głowa ważnego państwa wchodziła na młyn, gdzie jest doping na całego i wszyscy krzyczą: "Karol Nawrocki". Bo on jest jednym z nas. I wiem, że twój tata - bo znam go tyle lat - o tym nie zapomni. I to jest ważne, bo to jest środowisko, które go kształtowało w imię tych zasad

Karol Nawrocki Marysia Zawada/REPORTER East News

Prezydent RP Karol Nawrocki Gints Ivuskans / AFP AFP

Karol Nawrocki Klaudia Radecka AFP