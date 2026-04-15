Nie osiąga aż takich wielkich sukcesów jak wielu innych sportowców, ale pod względem popularności mało osób może się z nią równać. Tylko na Instagramie profil Alici Schmidt obserwuje aż 5,3 mln internautów. To wyniki imponujący.

Niemiecka lekkoatletka systematycznie zapracowała na taki wynik, bowiem bardzo aktywnie prowadzi swoje social media. Na jej profilu regularnie pojawiają się nowe posty, a fani nie mogą się wręcz nachwalić urody sportsmenki.

Ostatnio Schmidt zdecydowała się na niekonwencjonalny ruch i upubliczniła fotki, które jej zdaniem, nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. Są to fotografie, które nie do końca wyszły tak jak lekkoatletka chciała. Schmidt ostatecznie zdecydowała się je pokazać, ale przedzieliła je innymi zdjęciami, które zyskały dużą popularność w jej mediach społecznościowych.

Niemka zmieniła zdanie ws. swoich zdjęć. Tak się tłumaczy

"Niech ludzie zobaczą, jaka jest rzeczywistość. Dzielimy się z fanami najważniejszymi wydarzeniami, a nie całą historią" - skomentowała opublikowaną serię zdjęć Niemka. Slajdy zaczynają się od idealnego zdjęcia, ale już na kolejnych (po kliknięciu na strzałkę) można zobaczyć fotografię, która nigdy nie miała trafić na profil lekkoatletki.

Post wzbudził duże zainteresowanie wśród fanów. Polubiło go blisko 80 tys. internautów. "Świetne są obie twoje wersje", "Wspaniały post" - komentowali. O inicjatywie Niemki rozpisują się także media. "Pokazała zdjęcia, których nigdy nie miała upublicznić" -podkreślił angielski tabloid "The Sun".

Na co dzień Schmidt specjalizuje się w biegach sprinterskich. W rywalizacji młodzieżowej zdobyła brązowy i srebrny medal w sztafecie 4x400 metrów. Na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu Niemka wystartowała w sztafecie mieszanej oraz 4x400 metrów.

Alica Schmidt SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Alica Schmidt Soeren Stache AFP

Alica Schmidt na zawodach w Budapeszcie SVEN HOPPE AFP

