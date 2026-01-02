Te słowa wywołały prawdziwą lawinę. Mistrz świata nie wytrzymał. "Płacimy tej Pani"

Marcin Możdżonek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej siatkówki ostatnich dwóch dekad. Były środkowy reprezentacji Polski przez lata należał do filarów kadry narodowej. Największym sukcesem w jego karierze sportowej było zdobycie mistrzostwa świata w 2014 roku. Możdżonek ma w dorobku także mistrzostwo Europy z 2009 roku, srebrny medal mundialu z 2006 roku oraz liczne trofea klubowe, zdobywane m.in. z PGE Skrą Bełchatów. Przez lata był ceniony nie tylko za umiejętności sportowe, ale również za charyzmę i wyraziste wypowiedzi.

Po zakończeniu zawodowej kariery siatkarskiej Marcin Możdżonek nie zniknął z życia publicznego. Wręcz przeciwnie - zdecydował się na zaangażowanie w politykę. Były reprezentant Polski związał się z Konfederacją, gdzie regularnie komentuje bieżące wydarzenia społeczne i polityczne, często w ostrym, bezkompromisowym tonie. Jego aktywność w mediach społecznościowych sprawia, że niejednokrotnie trafia na czołówki portali informacyjnych.

Marcin Możdżonek zobaczył wpis Ewy Wrzosek i nie wytrzymał

Tym razem Możdżonek ostro zareagował na wpis prokurator Ewy Wrzosek opublikowany na platformie X. W noworoczne przedpołudnie Wrzosek napisała: "Jak ktoś ma kompleks małego p*nisa to kupuje większy samochód albo idzie do specjalisty. Prowadzenie konta "Prawnicy dla Polski" na X nie wyleczy. Szczęśliwego Nowego Roku chłopcy! Trzymam kciuki". Kuriozalny wpis był odpowiedzią na wcześniejsze posty z konta "Prawnicy dla Polski", których autorzy kpili z Waldemara Żurka.

Warto przypomnieć, że od 25 sierpnia ubiegłego roku Ewa Wrzosek pełni funkcję radcy generalnego w biurze ministra sprawiedliwości. Resort informował wówczas, że jej zadaniem jest bieżąca współpraca z Prokuraturą Krajową oraz przedstawianie rekomendacji w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego.

Słowa prokurator wywołały falę krytyki. Wśród komentujących znalazł się również Marcin Możdżonek, który nie miał zamiaru przejść obojętnie wobec wpisu kobiety. "Płacimy tej Pani pieniędzmi z naszych podatków" - napisał 40-latek, jasno dając do zrozumienia swoje oburzenie.

